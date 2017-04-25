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Министр экономики: не надо сидеть и ждать, что дадут деньги
По итогам 2017 года власти Беларуси ожидает рост национальной экономики на запланированные 1,7% и больше.
«Мы не отступаем ни на йоту от 1,7% ВВП. Лучше, если будет больше», - заявил министр экономики Владимир Зиновский в интервью программе «Контуры» на телеканале ОНТ.
По его словам, по итогам первого квартала ВВП благодаря сокращению инфляции, стабилизации макроэкономической обстановки и снижению ставки рефинансирования вырос на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а реальная зарплата увеличилась на 1%.
«Промышленность дала 4,3%, Минпром - более 10%. Это очень хороший результат. Самое главное - его закрепить», - подчеркнул министр.
Говоря о средней зарплате в 1 000 рублей, Зиновский подчеркнул, что достичь ее, не повышая производительность труда, «просто невозможно». Для этого необходимо производить больше качественного продукта, продавать на экспорт, добавил он.
А местные власти и предприятия, по его словам, должны активнее привлекать внешние инвестиции, «а не сидеть и ждать, что дадут деньги». Другого выхода в экономическом развитии, кроме как инвестиции, добавил глава Минэкономики.
«Во-первых, имея определенный государственный долг, мы должны иметь профицит бюджета, чтобы использовать его для расчета за старые долги. Во-вторых, на бюджет не приходится особо рассчитывать. Есть там небольшая инвестиционная программа, которую мы делаем через бюджет и инвестируем в экономику. В основном это касается сельского хозяйства и инфраструктурных проектов», - подчеркнул он, призвав привлекать не кредитные ресурсы, а прямые иностранные инвестиции.
«У нас есть 180-миллионное Евразийское экономическое пространство, где мы можем продавать по одним законам. У нас очень хорошая логистика с ЕС. И здесь можем продавать качественную продукцию. Более того, мы хотим в такие инвестиционные цепочки, как Беларусь-Китай, что и делаем в "Великом камне", привлекать европейские компании», - отметил министр.
Напомним, что в феврале с прошлого месяца вырос, в денежном выражении, оборот внешней торговли товарами, но
В марте
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По итогам 2017 года власти Беларуси ожидает рост национальной экономики на запланированные 1,7% и больше.
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