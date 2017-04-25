По итогам 2017 года власти Беларуси ожидает рост национальной экономики на запланированные 1,7% и больше.

«Мы не отступаем ни на йоту от 1,7% ВВП. Лучше, если будет больше», - заявил министр экономики Владимир Зиновский в интервью программе «Контуры» на телеканале ОНТ.

По его словам, по итогам первого квартала ВВП благодаря сокращению инфляции, стабилизации макроэкономической обстановки и снижению ставки рефинансирования вырос на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а реальная зарплата увеличилась на 1%.

«Промышленность дала 4,3%, Минпром - более 10%. Это очень хороший результат. Самое главное - его закрепить», - подчеркнул министр.

Говоря о средней зарплате в 1 000 рублей, Зиновский подчеркнул, что достичь ее, не повышая производительность труда, «просто невозможно». Для этого необходимо производить больше качественного продукта, продавать на экспорт, добавил он.

А местные власти и предприятия, по его словам, должны активнее привлекать внешние инвестиции, «а не сидеть и ждать, что дадут деньги». Другого выхода в экономическом развитии, кроме как инвестиции, добавил глава Минэкономики.

«Во-первых, имея определенный государственный долг, мы должны иметь профицит бюджета, чтобы использовать его для расчета за старые долги. Во-вторых, на бюджет не приходится особо рассчитывать. Есть там небольшая инвестиционная программа, которую мы делаем через бюджет и инвестируем в экономику. В основном это касается сельского хозяйства и инфраструктурных проектов», - подчеркнул он, призвав привлекать не кредитные ресурсы, а прямые иностранные инвестиции.

«У нас есть 180-миллионное Евразийское экономическое пространство, где мы можем продавать по одним законам. У нас очень хорошая логистика с ЕС. И здесь можем продавать качественную продукцию. Более того, мы хотим в такие инвестиционные цепочки, как Беларусь-Китай, что и делаем в "Великом камне", привлекать европейские компании», - отметил министр.

Напомним, что в феврале с прошлого месяца вырос, в денежном выражении, оборот внешней торговли товарами, но снизился оборот внешнеэкономических услуг. При этом товарное сальдо заметно улучшилось (традиционно отрицательное его значение уменьшилось). И, несмотря на то, что по услугам, наоборот, стало чуть хуже (уменьшилось неизменно положительное его значение), это вывело общее (по товарам и услугам) сальдо в феврале в «плюс», когда как в январе был «минус».