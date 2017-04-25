МИНСК, 26 мар — Sputnik. Гидромет вынес на 27 апреля штормовое предупреждение в связи с сильными дождями, сообщил Sputnik начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

Всю неделю погодные условия на территории Беларуси будет определять малоподвижный атмосферный фронт, который разделит страну на два погодных лагеря: холоднее по северо-западу и намного теплее по юго-востоку.

"Апрель закончится дождливой и контрастной по температуре погодой", — сказал Рябов.

По его словам, на четверг объявлено штормовое предупреждение: на большей части территории республики ожидаются продолжительные дожди, ночью по юго-западу, днем в северо-восточных районах страны сильные дожди.

"Днем в отдельных районах Гомельской области возможны грозы. Температура ночью +2..+7°C тепла, днем +7..13°C, по юго-востоку ночью +8..+10°C градусов, днем +14..+20°C ", — отметил Рябов.

В пятницу на большей части территории республики дожди, днем в отдельных районах грозы, сильные дожди, возможен град, уточнил собеседник агентства. По его словам, температура ночью 0..+7°C, днем +4..+11°C, по юго-востоку ночью +8..+11°C, днем +12..+17°C, по Гомельской области +18..22°C.

В субботу на большей части территории республики кратковременные дожди сохранятся, в отдельных районах прогнозируются грозы, сильные дожди, днем возможен град. Температура ночью +3..+10°C, по юго-востоку до +12°C, +9..+16°C тепла, по востоку +17..+23°C, сказал Рябов.

В воскресенье атмосферный фронт будет медленно уходить на восток и погода начнет улучшаться, сказал синоптик.

"Ночью в центральных и восточных районах, днём преимущественно по восточной половине страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, сильные дожди. Температура ночью +1..+8°C, по востоку +9..+12°C, +9..+16°C, по юго-востоку +17..+20°C градусов тепла", — сообщил собеседник агентства.