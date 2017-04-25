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Между Свазилендом и ДР Конго: Беларусь заняла 153 место в рейтинге свободы прессы

26.04.2017 10:58 — Разное | Ежедневник  
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Между Свазилендом и ДР Конго: Беларусь заняла 153 место в рейтинге свободы прессы

newspile.ru

В предыдущем рейтинге «Репортеры без границ» также поставили нашу страну на это место.

Беларусь оказалась в нижней части рейтинга по соседству со  Свазилендом (152) и Демократической Республикой Конго (154).

На постсоветском пространстве, согласно исследованию, лучше всего дела со свободой прессы обстоят в Эстонии (12 место). Латвия – 28-я, Литва – 36-я, Грузия – 64-я.

Беларусь также опередили Армения (79), Молдова (80), Кыргызстан (89), Украина (102), Россия (148) и Таджикистан (149).

Хуже, чем у  нас со свободой прессы, в   Казахстане (157), Азербайджане (162), Узбекистане (169) и Туркменистане (178).

Польша заняла 54 место.  

Первые четыре места занимают страны Северной Европы — Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания. В первой десятке также Нидерланды, Коста-Рика, Швейцария, Ямайка, Бельгия и Исландия.

На 180 позиции – КНДР

 
 
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В предыдущем рейтинге «Репортеры без границ» также поставили нашу страну на это место.

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