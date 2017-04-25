﻿ В Добруше лоб в лоб столкнулись Nissan и фура: пострадали два человека. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Добруше лоб в лоб столкнулись Nissan и фура: пострадали два человека

26.04.2017 11:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

ДТП случилось в районном центре 25 апреля, около 21.00, сообщили в ГАИ Гомельской области.

20-летний водитель Nissan ехал по улице Гомельской со стороны Гомеля в направлении границы РФ. Он неправильно выбрал скорость движения и не справился с управлением, в результате чего машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с фурой Volvo.

В аварии пострадали водитель и 15-летняя пассажирка легковушки — с различными травмами их госпитализировали в районную больницу.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20-летний водитель Nissan ехал по улице Гомельской, со стороны Гомеля в направлении границы РФ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Рябов: погода в Беларуси начнет улучшаться в воскресенье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика