ДТП случилось в районном центре 25 апреля, около 21.00, сообщили в ГАИ Гомельской области.

20-летний водитель Nissan ехал по улице Гомельской со стороны Гомеля в направлении границы РФ. Он неправильно выбрал скорость движения и не справился с управлением, в результате чего машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с фурой Volvo.

В аварии пострадали водитель и 15-летняя пассажирка легковушки — с различными травмами их госпитализировали в районную больницу.