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В Добруше лоб в лоб столкнулись Nissan и фура: пострадали два человека
ДТП случилось в районном центре 25 апреля, около 21.00, сообщили в ГАИ Гомельской области.
20-летний водитель Nissan ехал по улице Гомельской со стороны Гомеля в направлении границы РФ. Он неправильно выбрал скорость движения и не справился с управлением, в результате чего машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с фурой Volvo.
В аварии пострадали водитель и 15-летняя пассажирка легковушки — с различными травмами их госпитализировали в районную больницу.
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20-летний водитель Nissan ехал по улице Гомельской, со стороны Гомеля в направлении границы РФ.
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