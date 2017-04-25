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Мертвый город Припять: сумрачное очарование Зоны
26.04.2017 11:17 — Разное | Sputnik Беларусь
26 апреля мир отмечает 31-ю годовщину трагедии на ЧАЭС. Чернобыльская авария признана крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики. Спустя три десятилетия мертвая зона — словно музей, посвященный атомной катастрофе, под открытым небом.
Смотрите в фотоленте, каким увидел Чернобыль фотокорреспондент
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В Чернобыльской зоне отчуждения мечтает побывать каждый фотограф: здесь почти бесконечный материал для фотографий, и в каждом даже случайном кадре может...
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