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Мертвый город Припять: сумрачное очарование Зоны

26.04.2017 11:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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26 апреля мир отмечает 31-ю годовщину трагедии на ЧАЭС. Чернобыльская авария признана крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики. Спустя три десятилетия мертвая зона — словно музей, посвященный атомной катастрофе, под открытым небом.

Смотрите в фотоленте, каким увидел Чернобыль фотокорреспондент Sputnik Латвия.

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В Чернобыльской зоне отчуждения мечтает побывать каждый фотограф: здесь почти бесконечный материал для фотографий, и в каждом даже случайном кадре может...

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