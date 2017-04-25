Утром 26 апреля на воду спустили первый авианосец, произведенный на территории Китая. Торжественная церемония прошла в порту Далянь провинции Ляонин, сообщает информационное агентство « Синьхуа ».



Изображение: Синьхуа

Новейшему авианосцу пока не присвоено имя, корабль известен под рабочим названием 001A. Сообщается, что на нем уже завершено строительство основного корпуса и монтаж главного оборудования, в том числе двигателя и электрической системы. После спуска на воду новый авианосец будет проходить отладку, дооснащение и швартовные испытания.

Новый авианосец станет вторым кораблем такого типа у ВМС Китая. Его водоизмещение — 50−55 тысяч тонн. Основу летной группы составляют истребители Shenyang J-15, копии советского палубного истребителя Су-33. Всего на корабле будет базироваться до 40 летательных аппаратов.



Изображение: Синьхуа

Китай начал строить собственный авианосец в 2013 году. До этого на вооружение ВМС страны поступил авианосец «Ляонин», созданный на базе советского авианесущего крейсера «Варяг».