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Китай спустил на воду второй авианосец

26.04.2017 11:24 — Разное | Tut.by  
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Утром 26 апреля на воду спустили первый авианосец, произведенный на территории Китая. Торжественная церемония прошла в порту Далянь провинции Ляонин, сообщает информационное агентство «Синьхуа».


Изображение: Синьхуа

Новейшему авианосцу пока не присвоено имя, корабль известен под рабочим названием 001A. Сообщается, что на нем уже завершено строительство основного корпуса и монтаж главного оборудования, в том числе двигателя и электрической системы. После спуска на воду новый авианосец будет проходить отладку, дооснащение и швартовные испытания.

Новый авианосец станет вторым кораблем такого типа у ВМС Китая. Его водоизмещение — 50−55 тысяч тонн. Основу летной группы составляют истребители Shenyang J-15, копии советского палубного истребителя Су-33. Всего на корабле будет базироваться до 40 летательных аппаратов.


Изображение: Синьхуа

Китай начал строить собственный авианосец в 2013 году. До этого на вооружение ВМС страны поступил авианосец «Ляонин», созданный на базе советского авианесущего крейсера «Варяг».

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Теги: Минск
 
 
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Новейшему авианосцу пока не присвоено имя, корабль известен под рабочим названием 001A.

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