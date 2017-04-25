В марте средняя зарплата в Беларуси выросла до 770,6 рубля, сообщает БелаПАН со ссылкой официальные статданные за первый квартал. Это на 54,1 рубля больше, чем было в апреле.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В номинальном выражении средняя зарплата в прошлом месяце выросла по сравнению с мартом прошлого года на 8,4%, по сравнению с февралем 2017-го — на 7,6%, а по сравнению с декабрем 2016-го снизилась на 3,9%.

Напомним, после декабрьского роста средняя получка в феврале упала на 4,2 рубля (до 716,5 рубля), а в январе сократилась на 80,9 рубля (до 720,7 рубля).

В январе-марте средняя зарплата в Беларуси составила 737,6 рубля и увеличилась в реальном выражении (с учетом инфляции) на 1% по сравнению с первым кварталом 2016 года.

Больше всего в марте получали в Минске — 1 118,1 рубля, а меньше всего — в Витебской области (642,8 рубля).

Наиболее высокие доходы работников в марте были зафиксированы в ИТ-сфере, где средняя зарплата превысила 2400 рублей, а также в банках и страховых компаниях (1435,5 рубля). В промышленности доходы работников в марте в среднем составили 835,3 рубля.

В организациях реального сектора экономики самые низкие доходы зафиксированы в сельском хозяйстве, лесном и рыбном хозяйстве — средняя зарплата в этой сфере составила в марте 534,2 рубля.

Также низкие доходы, которые значительно отстают от средней зарплаты по стране, имеют работники бюджетных организаций. В марте средняя зарплата сотрудников учреждений здравоохранения составила 597,1 рубля, в учреждениях образования — 537,3 рубля.

Напомним, в ноябре прошлого года Александр Лукашенко поручил вернуть среднюю зарплату на уровень 500 долларов в 2017 году. Но с условием соответствующего роста производительности труда.

В апреле этого года президент заявил , что зарплата в 1000 рублей — это тот минимум, который государство должно помочь людям заработать.

— 1 тысяча рублей — это тот минимум, который мы должны помочь людям заработать. А дальше шевелитесь сами. Конечно, мы будем подталкивать — и руководители, и правительство. Но этот барьер, который у нас когда-то был, надо восстановить, — сказал Александр Лукашенко.