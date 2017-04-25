Рэпер Серега представил в Сети новый клип, в котором адресует претензии всему русскому рэпу. «Рэп — это больше не музыка — это маркетинг», — читает Серега в новом видео «Антифриз».

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В социальных сетях уже появились первые отзывы. Так, в твиттере рэпер Баста жестко отреагировал на новый клип Сереги. Его внимание, в частности, привлекла строчка «Если рэп — это Грибы, то я Грибоедов».





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