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"Если рэп - это Грибы, то я - Грибоедов". Серега презентовал клип. Баста тут же его осудил
Рэпер Серега представил в Сети новый клип, в котором адресует претензии всему русскому рэпу. «Рэп — это больше не музыка — это маркетинг», — читает Серега в новом видео «Антифриз».
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В социальных сетях уже появились первые отзывы. Так, в твиттере рэпер Баста
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Рэпер Серега предствил в Сети новый клип, в котором адресует претензии всему русскому рэпу.
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