﻿ "Если рэп - это Грибы, то я - Грибоедов". Серега презентовал клип. Баста тут же его осудил. 21.by
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"Если рэп - это Грибы, то я - Грибоедов". Серега презентовал клип. Баста тут же его осудил

26.04.2017 11:06 — Разное | Tut.by  
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Рэпер Серега представил в Сети новый клип, в котором адресует претензии всему русскому рэпу. «Рэп — это больше не музыка — это маркетинг», — читает Серега в новом видео «Антифриз».

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В социальных сетях уже появились первые отзывы. Так, в твиттере рэпер Баста жестко отреагировал на новый клип Сереги. Его внимание, в частности, привлекла строчка «Если рэп — это Грибы, то я Грибоедов».


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Рэпер Серега предствил в Сети новый клип, в котором адресует претензии всему русскому рэпу.

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