Инцидент произошел в ночь на 26 апреля вблизи деревни Устье Браславского района. Об этом сообщили в МЧС.





По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина вылетела за пределы дороги, пробила деревянное ограждение моста и упала в реку Друйка.

По словам очевидца аварии, два человека смогли самостоятельно выбраться из тонущего автомобиля. Предварительно, в машине была еще девушка. Ее местонахождение неизвестно.

Спасатели совместно с милиционерами произвели осмотр береговой территории и водной акватории вниз по течению реки Друйка. Пострадавших они не обнаружили.