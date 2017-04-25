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В Браславском районе автомобиль упал с моста и утонул в реке
Инцидент произошел в ночь на 26 апреля вблизи деревни Устье Браславского района. Об этом
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина вылетела за пределы дороги, пробила деревянное ограждение моста и упала в реку Друйка.
По словам очевидца аварии, два человека смогли самостоятельно выбраться из тонущего автомобиля. Предварительно, в машине была еще девушка. Ее местонахождение неизвестно.
Спасатели совместно с милиционерами произвели осмотр береговой территории и водной акватории вниз по течению реки Друйка. Пострадавших они не обнаружили.
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Два человека смогли самостоятельно выбраться из тонущего автомобиля. Предварительно, в машине была еще девушка. Ее местонахождение неизвестно.
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