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МЧС о пожаре в Могилеве: все началось с возгорания сухой травы

26.04.2017 12:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Официальный представитель Могилевского областного УМЧС Вадим Врублевский рассказал радио Sputnik Беларусь о причинах возникновения пожара и его ликвидации.

"Сообщение от местных жителей о возгорании сухой растительности на площадке хранения отработанных шин на территории бывшего регенераторного завода в Могилеве поступило на центр оперативного управления накануне, 25 апреля, в 18.56", — сообщил представитель МЧС.

МЧС о пожаре в Могилеве: все началось с возгорания сухой травы
© Фото: ВКонтакте / МОГИЛЁВ real
Спасатели ликвидировали крупный пожар на складе шин в Могилеве

Когда на место происшествия прибыли подразделения МЧС, огонь продолжал распространяться. Пожар был локализован спасателями в 20.05 и полностью ликвидирован в 21.49. При этом сообщается, что сотрудники МЧС будут дежурить на месте происшествия ближайшие сутки, а если возникнет необходимость, то и более длительный период времени.

"На тушение резинотехнических отходов привлекалось 14 пожарных подразделений, 50 человек личного состава, а также пожарный поезд Белорусской железной дороги", — уточнил Врублевский.

В настоящее время проводится проверка по факту данного пожара. Пострадавших нет, отметил представитель МЧС.

Комментарий официального представителя Могилевского областного УМЧС Вадима Врублевского о пожаре в Могилеве слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Могилев
 
 
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Крупный пожар на складе отработанных шин на территории бывшего регенераторного завода в Могилеве тушили 14 пожарных расчетов, более 50-ти человек, а также...

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