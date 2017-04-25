Могилеве: все началось с возгорания сухой травы" title="МЧС о пожаре в Могилеве: все началось с возгорания сухой травы" class=""> Могилеве: все началось с возгорания сухой травы" title="МЧС о пожаре в Могилеве: все началось с возгорания сухой травы" class=""> /

Официальный представитель Могилевского областного УМЧС Вадим Врублевский рассказал радио Sputnik Беларусь о причинах возникновения пожара и его ликвидации.

"Сообщение от местных жителей о возгорании сухой растительности на площадке хранения отработанных шин на территории бывшего регенераторного завода в Могилеве поступило на центр оперативного управления накануне, 25 апреля, в 18.56", — сообщил представитель МЧС.

Когда на место происшествия прибыли подразделения МЧС, огонь продолжал распространяться. Пожар был локализован спасателями в 20.05 и полностью ликвидирован в 21.49. При этом сообщается, что сотрудники МЧС будут дежурить на месте происшествия ближайшие сутки, а если возникнет необходимость, то и более длительный период времени.

"На тушение резинотехнических отходов привлекалось 14 пожарных подразделений, 50 человек личного состава, а также пожарный поезд Белорусской железной дороги", — уточнил Врублевский.

В настоящее время проводится проверка по факту данного пожара. Пострадавших нет, отметил представитель МЧС.

Комментарий официального представителя Могилевского областного УМЧС Вадима Врублевского о пожаре в Могилеве слушайте на радио Sputnik Беларусь.