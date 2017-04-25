Экскурсионный автобус, в салоне которого находились 43 белоруса, ночью 25 апреля попал в аварию на польской трассе А2. Вблизи города Лодзь водитель не смог удержать автобус на дороге, тот вылетел в кювет и опрокинулся. ДТП произошло недалеко от населенного пункта Завада. 18 пассажиров автобуса (в основном, женщины) получили травмы.

Уточняется, что в составе туристической группы находились сотрудники белорусского предприятия "Гродноторгсервис", они возвращались в Беларусь из экскурсионной поездки в Прагу.

"Победила сплоченность коллектива. Когда почувствовали, что произошла авария, начали выходить из автобуса, помогать друг другу. Первые вышли женщины, дети, а потом мужчины", — рассказал старший группы Александр Громов в эфире телеканала ОНТ .

В составе группы находилась и директор туристического агентства "Дон Кихот" Светлана Екимова, которая сидела в самом начале автобуса.

"Произошла авария совершенно на ровной дороге. Одна секунда — и автобус летит в кювет. Что конкретно произошло, разбираются сейчас польские специалисты. Пока ответа на этот вопрос нам так и не дали. Трудно что-то сказать, потому что большая часть группы спала. Толчок — и в следующую минуту автобус полетел в кювет", — рассказала Екимова.

Пострадавших в аварии белорусов доставили в 7 польских медицинских учреждений. Врачи диагностировали у пострадавших травмы головы, грудной клетки, переломы ног и многочисленные ушибы. 8 пассажиров пока остаются в польской больнице. Два человека пострадали более серьезно, остальных медики, вероятно, отпустят домой уже сегодня.

Посольство Беларуси в Польше и МИД нашей страны следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с медиками и правоохранительными органами Польши.

Комментарий пострадавших в аварии белорусов слушайте на радио Sputnik Беларусь.