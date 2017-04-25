﻿ Белорусские туристы, попавшие в аварию в Польше, получат компенсацию. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские туристы, попавшие в аварию в Польше, получат компенсацию

26.04.2017 11:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Экскурсионный автобус, в салоне которого находились 43 белоруса, ночью 25 апреля попал в аварию на польской трассе А2. Вблизи города Лодзь водитель не смог удержать автобус на дороге, тот вылетел в кювет и опрокинулся. ДТП произошло недалеко от населенного пункта Завада. 18 пассажиров автобуса (в основном, женщины) получили травмы.

Уточняется, что в составе туристической группы находились сотрудники белорусского предприятия "Гродноторгсервис", они возвращались в Беларусь из экскурсионной поездки в Прагу.

"Победила сплоченность коллектива. Когда почувствовали, что произошла авария, начали выходить из автобуса, помогать друг другу. Первые вышли женщины, дети, а потом мужчины", — рассказал старший группы Александр Громов в эфире телеканала ОНТ.

Белорусские туристы, попавшие в аварию в Польше, получат компенсацию
© Фото: Grzegorz Michałowski / PAP
В больницах Польши остаются 8 белорусских туристов

В составе группы находилась и директор туристического агентства "Дон Кихот" Светлана Екимова, которая сидела в самом начале автобуса.

"Произошла авария совершенно на ровной дороге. Одна секунда — и автобус летит в кювет. Что конкретно произошло, разбираются сейчас польские специалисты. Пока ответа на этот вопрос нам так и не дали. Трудно что-то сказать, потому что большая часть группы спала. Толчок — и в следующую минуту автобус полетел в кювет", — рассказала Екимова.

Пострадавших в аварии белорусов доставили в 7 польских медицинских учреждений. Врачи диагностировали у пострадавших травмы головы, грудной клетки, переломы ног и многочисленные ушибы. 8 пассажиров пока остаются в польской больнице. Два человека пострадали более серьезно, остальных медики, вероятно, отпустят домой уже сегодня.

Посольство Беларуси в Польше и МИД нашей страны следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с медиками и правоохранительными органами Польши.

Комментарий пострадавших в аварии белорусов слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большинство белорусских туристов, пострадавших в результате аварии в Польше, накануне ночью были доставлены в Гродно, туристическая фирма выплатит им денежную...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Названы самые живописные аэропорты мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика