Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» опубликовала новый рейтинг свободы прессы. Беларусь в нем улучшила свои позиции, поднявшись на четыре позиции на 153 место из 180 стран.

«Стремясь ослабить влияние России на Беларусь и выйти из экономического кризиса, режим президента Александра Лукашенко пытается понравиться международному сообществу и избавиться от имиджа «последней диктатуры Европы». Однако, помимо освобождения ведущих политзаключенных , ничего не изменилось. Фриланс-журналисты, работающие в независимых СМИ, базирующихся за рубежом, не могут получить аккредитацию и подвергаются преследованиям со стороны судебных органов. Опасаясь дестабилизации, связанной с украинским кризисом, власти заключили в тюрьму как пророссийских , так и антироссийских блоггеров . Очень немногие журналисты были арестованы или подверглись насилию в 2016 году. Но затишье закончилось в марте 2017 года , когда беспрецедентная волна протестов привела к крупным репрессиям», - говорится в докладе организации относительно ситуации в Беларуси.

Первое место в рейтинге 2017 года заняла Норвегия, обогнав Финляндию, которая с позиции лидера, занимаемой с 2010 года, опустилась на третье место. На втором месте разместилась Швеция.

Наилучшее положение для журналистов стран Америки в Коста-Рике, которая занимает 6 место. Лидером среди стран Африки стала Намибия, заняв 24 место, которая, тем не менее, опустилась на 7 позиций.

Самая несвободная пресса в Туркменистане (178), Эритрее (179) и КНДР (180). В списке стран, где ситуация со свободой прессы оценивается как "очень плохая", теперь 21 страна: с прошлого года туда добавились Бурунди (160), Египет (161) и Бахрейн (164).

Также "Репортеры без границ" отметили снижение свободы прессы в нескольких демократических странах. Так, США опустились на две позиции из-за увеличения количества расследований против журналистов и задержаний сотрудников СМИ. Польша во время правления правоконсерваторов потеряла семь позиций, заняв 54-е место. Ухудшилась ситуация со свободой прессы в Великобритании (40-е место), Нидерландах (5-е место) и Канаде (22-е место).

Из-за подавления оппозиционных СМИ Россия осталась на 148-м месте, а Украина поднялась на пять позиций, до 102-го места, в связи с уменьшением насилия против журналистов.

Отчет публикуется ежегодно с 2002 года. "Репортеры без границ" рассчитывает индекс свободы СМИ на основании таких параметров, как разнообразие медиа, их независимость, условия работы журналистов, самоцензура, правовая защита и институциональная прозрачность.