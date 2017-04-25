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Опрос: 49 процентов россиян выступают за отставку Медведева

26.04.2017 12:04 — Разное | Ежедневник  
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Опрос: 49 процентов россиян выступают за отставку Медведева

adi19.ru

Почти половина россиян — 45% респондентов — в той или иной степени поддерживают отставку председателя правительства России Дмитрия Медведева. Такие выводы следуют из апрельского опроса Левада-центра.

«Определенно за» отставку Дмитрия Медведева выступают 18% респондентов, «скорее за» — 27%, следует из опроса Левада-центра, проведенного 7–10 апреля, сообщает РБК.

С мая прошлого года доверие к премьеру постепенно падало. Согласно опросу, 14% «полностью доверяли» премьеру в мае 2016 года, 9% — в декабре и всего 3% — в апреле нынешнего года. Количество «в основном доверявших» респондентов за это же время снизилось с 39 до 30%. Количество «в основном не доверяющих» премьеру опрошенных повысилось с 30% в мае прошлого года до 33% в апреле этого года. Выросло и число респондентов, «совершенно не доверяющих» главе правительства — с 14 до 19% соответственно.

За последние годы респонденты все чаще выражают негативное отношение к премьеру. Уменьшилось количество респондентов, выражающих «симпатию» к премьеру (с 12% в 2013 году до 8% в апреле 2017-го). Число опрошенных, которые «не могут сказать о нем ничего плохого», упало за четыре года с 29 до 21%. С 5 до 9% выросло количество респондентов, выражающих к главе правительства «антипатию», с 2 до 4% — «отвращение».

Рейтинг Медведева упал из-за расследования основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, нарастания внутренних экономических проблем и снижения эффекта «посткрымского консенсуса», сказал РБК социолог Левада-центра Степан Гончаров. По его словам, ​респонденты приписывают Медведеву «плачевные» результаты внутренней политики.

Источник РБК в аппарате правительства отказался комментировать социологию Левада-центра ввиду «отсутствия динамики по вопросу об отставке премьера». Источник отметил, что у правительства рейтинг традиционно ниже президентского, потому что все непопулярные экономические решения принимает именно Белый дом​.

Левада-центр замеряет отношение к личности Медведева, а не отношение к работе председателя правительства, так что в исследовании видны элементы «формирующего опроса», прокомментировал РБК политолог Константин Калачев. По его словам, исследователи демонстрируют некоторую предвзятость и давят на эмоции опрошенных, поскольку вопросы выстроены именно так, как надо для получения наихудшего результата. «Но в любом случае цифры тревожные. Ключевым является вопрос об отставке. Похоже, что атаки на Медведева достигли своей цели», — заключает Калачев.

 
 
 
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Почти половина россиян — 45% респондентов — в той или иной степени поддерживают отставку председателя правительства России Дмитрия Медведева. Такие выводы...

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