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Лукашенко и Порошенко посетили Чернобыльскую АЭС

26.04.2017 12:23 — Разное | БДГ  
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Александр Лукашенко прибыл в Чернобыль, где его встретил президент Украины Петр Порошенко.

Президенты почтили память погибших ликвидаторов и возложили корзины цветов к «Стене памяти» мемориального комплекса «Героям Чернобыля». Сегодня главы государств посещают Чернобыльскую АЭС, расположенные рядом объекты и знакомятся с ходом строительства нового защитного сооружения над ее реактором.

Во время посещения Чернобыльской АЭС Лукашенко заявил, что Беларуси и Украине необходимо усилить взаимодействие по чернобыльской проблематике.

«Однако потенциал возможностей сотрудничества Беларуси и Украины используется далеко не в полном объеме. Уверен, что наши ученые, медики, экологи – все, кто в Беларуси и Украине работает на ликвидацию последствий аварии, сохранение здоровья людей на пострадавших территориях, – могут и должны сделать значительно больше», – подчеркнул глава Беларуси.

Отмечается, что президенты уделили внимание работам по поддержанию на должном уровне радиационной безопасности, что непосредственным образом затрагивает интересы жителей Беларуси и Украины.

В среду Лукашенко и Порошенко также проведут переговоры на территории Беларуси.

«Главы государств обсудят широкий комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере, а также вопросы политического взаимодействия, международную повестку дня и дальнейшие усилия по мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины», – уточнили в пресс-службе президента Беларуси.

Фото: БЕЛТА

 
 
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Александр Лукашенко прибыл в Чернобыль, где его встретил президент Украины Петр Порошенко.

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