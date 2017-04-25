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"Это огромное облегчение". Виктория Азаренко рассказала, что ее мама победила рак

26.04.2017 12:18 — Разное | Tut.by  
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Экс-первая ракетка мира по теннису Виктория Азаренко рассказала в интервью New York Times, что ее мама Алла Валентиновна смогла излечиться от рака.


Фото: vk.com/vika_azarenka

— Во время турнира в Брисбене в январе 2016 года мне позвонил брат и со слезами на глазах сказал, что у мамы рак. Я сразу же ей набрала, но мама все отрицала. Она очень сильная женщина и никогда не показывает, что ей тяжело.

После побед на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами Виктория Азаренко вернулась в Минск. Мама с другими членами семьи встречала ее в аэропорту.

— Мой дядя плакал, все плакали. Мама уже больше не могла скрывать свою болезнь.

Врачи поставили Алле Азаренко диагноз — «рак груди четвертой стадии».

— После этого все напоминало американские горки. Хуже всего, когда от тебя ничего не зависит. Ты можешь только поддержать человека морально.

Вскоре после «Ролан Гаррос» Виктория узнала о своей беременности. Она позвонила маме, когда та готовилась к операции.

— Я плакала и не знала, как ей об этом сказать. У меня была паника, потому что я знала, через что пришлось пройти моей маме. А она сказала: «Это просто замечательные новости!»

В этом году Алле Азаренко удалось полностью излечиться от рака.

— Я плакала, и моя мама тоже. Она очень переживала, когда ждала результатов тестов. Позитивные новости были огромным облегчением. Нельзя утверждать, что непростых периодов в моей жизни больше никогда не будет, но сейчас я чувствую, как будто совершила огромный прыжок через множество барьеров.

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-первая ракетка мира по тенинсу Виктория Азаренко рассказала в интервью New York Times о болезне своей матери - Аллы Валентиновны.

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