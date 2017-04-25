|
Sputnik Беларусь запускает акцию #ОднаНаВсех ко Дню Победы
26.04.2017 12:36 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 апр — Sputnik. Информационное агентство и радио
В рамках акции Sputnik запускает видеопроект с участием ветеранов ВОВ, хоровых коллективов, известных музыкантов из стран СНГ и Балтии и редакционных команд Sputnik. Участники проекта также исполнят строки легендарной песни. В День Победы, 9 мая, на сайтах Sputnik в Армении, Беларуси, Молдове и Кыргызстане стартуют прямые трансляции с площадок праздничных мероприятий. Пользователи социальной сети "Одноклассники" и приложения OK Live могут также рассказать, как отмечают День Победы в их странах, разместив трансляции с хэштегом #ОднаНаВсех. Лучшие стримы телекомпания НТВ покажет в своем эфире.
Проект реализуется совместно с телеканалом НТВ и социальной сетью "Одноклассники" в России и странах евразийского пространства*. Цель проекта — сохранить память о подвиге воинов Великой Отечественной войны и показать живую связь поколений. 9 мая в эфире НТВ появятся первые клипы с хэштегом #ОднаНаВсех. Героями одного из них станут участники популярного международного детского вокального конкурса НТВ и Sputnik
НТВ — крупнейшая негосударственная телекомпания в России, осуществляющая федеральное вещание. С момента первого выхода в эфир в октябре 1993 года НТВ стабильно входит в тройку лидеров отечественного телерынка. НТВ транслируется во всех субъектах РФ, охватывая 99,2% населения. Для русскоговорящих зрителей за пределами России — в странах ближнего зарубежья, Европы и Ближнего Востока, а также в Северной Америке и Австралии — НТВ производит две международные версии — НТВ-Мир и НТВ-Америка. С момента основания НТВ успешно создает и развивает главные телевизионные жанры. Среди программ канала традиционно лидируют журналистские расследования, дискуссии на общественно значимые темы и, в первую очередь, новости и аналитика — основа вещания НТВ. Профессионализм коллектива НТВ признан в России и во всем мире. Ежегодно репортеры, обозреватели и ведущие НТВ получают высокие правительственные и журналистские награды. Развлекательные проекты — остросюжетные отечественные сериалы и фильмы, социальные и развлекательные программы, игровые шоу — не раз становились призерами авторитетных премий.
Одноклассники — первая в рунете социальная сеть по количеству видеопросмотров (comScore, декабрь 2016). По внутренним данным соцсети в ОК совершается около 350 млн просмотров в сутки. В ОК доступен как UGC-контент, так и контент правообладателей — фильмы, сериалы, ТВ-передачи и видео блогеров. Наряду с этим в ОК идет прямое вещание большинства российских ТВ-каналов, соцсеть также показывает в онлайн-режиме значимые события в стране и мире: от Парада 9 мая, пресс-конференции Владимира Путина до вручения Нобелевской премии мира и показов мод. Одноклассники запустили "ОК Live для медиа" в сентябре 2016 года — бесплатный инструмент, позволяющий редакторам новостных изданий и ТВ-каналов искать пользовательский контент для сопровождения публикаций. Функция доступна в России и во всем мире. Инструмент работает на базе сервиса OK Live — отдельного мобильного приложения Одноклассников для создания видеотрансляций в режиме реального времени.
*Азербайджан, Армения, Абхазия, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Эстония и Южная Осетия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Партнерами акции #ОднаНаВсех стали телекомпания НТВ и социальная сеть "Одноклассники"
|
Архив (Разное)
Комментарии