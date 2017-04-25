



В день очередной годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко почтили память погибших ликвидаторов.

Главы государств возложили корзины цветов к "Стене памяти" мемориального комплекса "Героям Чернобыля".

Беларуси и Украине необходимо усилить взаимодействие по чернобыльской проблематике. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам 26 апреля после посещения Чернобыльской АЭС.

"И белорусы, и украинцы понимают, что чернобыльская катастрофа не знает границ. Наши государства стараются вместе преодолевать эту беду. Реализован ряд совместных мероприятий в области радиоэкологического мониторинга и радиационного контроля, сельского и лесного хозяйства, координации научной и информационной работы. Мы успешно взаимодействуем в рамках чернобыльских проектов международных организаций, - сказал президент Беларуси. - Однако потенциал возможностей сотрудничества Беларуси и Украины используется далеко не в полном объеме. Уверен, что наши ученые, медики, экологи - все, кто в Беларуси и Украине работает на ликвидацию последствий аварии, сохранение здоровья людей на пострадавших территориях, - могут и должны сделать значительно больше".

Как ранее сообщалось, сегодня, 26 апреля, Александр Лукашенко и Петр Порошенко проведут переговоры на территории Беларуси. Главы государств обсудят широкий комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере, а также вопросы политического взаимодействия, международную повестку дня и дальнейшие усилия по мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.