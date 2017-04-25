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Под Минском Renault вылетел в кювет и опрокинулся: пострадал 3-летний ребенок

26.04.2017 12:49 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 24 апреля, около 17.30, вблизи деревни Рахманьки Минского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.


Фото: ГАИ Минской области

— 33-летняя водитель Renault ехала по трассе Минск — Калачи — Мядель. На 16-м километре дороги она не справилась с управлением транспортного средства и съехала в правый по ходу движения кювет, где автомобиль опрокинулся, — сказали в ГАИ.


Фото: ГАИ Минской области

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получила 3-летняя девочка, которая ехала на заднем сиденье в детском кресле и была пристегнута ремнем безопасности. Ее госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы.


Фото: ГАИ Минской области
 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла 24 апреля, около 17.30, вблизи деревни Рахманьки Минского района.

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