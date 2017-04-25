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Об этом он заявил во время совместных с президентом Украины Петром Порошенко мероприятий в связи с очередной годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС.

"Петр Алексеевич, видимо, все-таки уместно связал то, что произошла катастрофа здесь много лет назад, с тем, что происходит в нашем европейском регионе, в том числе - и в нашем регионе. Петр Алексеевич и весь украинский народ знает и нашу позицию в этом отношении: "мир, мир и только мир. Украинцы никогда не были для белорусов чужими людьми. Кто нас может разъединить? Никто!", - передает слова Лукашенко УНИАН.



Также он заверил президента Украины, что Беларусь и в дальнейшем готова помогать в урегулировании ситуации в Украине: "Мы будем работать только ради мира. У нас нет другой цели. Нам как можно скорее нужно прекратить эти "междуусобные драчки", прекратить выяснять отношения с оружием. Будьте уверены, мы будем работать и в дальнейшем. Скажите, что мы еще можем сделать, и мы это обязательно сделаем", - подчеркнул президент Беларуси.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко о позиции Минска в отношении ситуации в Украине: Мир, мир и только мир Об этом он заявил во время совместных с президентом Украины Петром Порошенко мероприятий в связи с очередной годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС.

Он также напомнил Порошенко, что Беларусь уже участвует в урегулировании ситуации в отношении Украины: "Вы меня не сможете упрекнуть, что я не выполнил хотя бы одно ваше поручение или просьбу в международном плане, в работе Контактной группы, когда вы попросили обеспечить ее работу".