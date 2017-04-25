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Лукашенко о позиции Минска в отношении ситуации в Украине: Мир, мир и только мир
26.04.2017 13:15 — Разное | Ежедневник
vnovogrudke.by
Об этом он заявил во время совместных с президентом Украины Петром Порошенко мероприятий в связи с очередной годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС.
"Петр Алексеевич, видимо, все-таки уместно связал то, что произошла катастрофа здесь много лет назад, с тем, что происходит в нашем европейском регионе, в том числе - и в нашем регионе. Петр Алексеевич и весь украинский народ знает и нашу позицию в этом отношении: "мир, мир и только мир. Украинцы никогда не были для белорусов чужими людьми. Кто нас может разъединить? Никто!", - передает слова Лукашенко
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Об этом он заявил во время совместных с президентом Украины Петром Порошенко мероприятий в связи с очередной годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС.
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