﻿ Лукашенко о позиции Минска в отношении ситуации в Украине: Мир, мир и только мир. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко о позиции Минска в отношении ситуации в Украине: Мир, мир и только мир

26.04.2017 13:15 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Лукашенко о позиции Минска в отношении ситуации в Украине: Мир, мир и только мир

vnovogrudke.by

Об этом он заявил во время совместных с президентом Украины Петром Порошенко мероприятий в связи с очередной годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС.

"Петр Алексеевич, видимо, все-таки уместно связал то, что произошла катастрофа здесь много лет назад, с тем, что происходит в нашем европейском регионе, в том числе - и в нашем регионе. Петр Алексеевич и весь украинский народ знает и нашу позицию в этом отношении: "мир, мир и только мир. Украинцы никогда не были для белорусов чужими людьми. Кто нас может разъединить? Никто!", - передает слова Лукашенко УНИАН.

Также он заверил президента Украины, что Беларусь и в дальнейшем готова помогать в урегулировании ситуации в Украине: "Мы будем работать только ради мира. У нас нет другой цели. Нам как можно скорее нужно прекратить эти "междуусобные драчки", прекратить выяснять отношения с оружием. Будьте уверены, мы будем работать и в дальнейшем. Скажите, что мы еще можем сделать, и мы это обязательно сделаем", - подчеркнул президент Беларуси.

 Он также напомнил Порошенко, что Беларусь уже участвует в урегулировании ситуации в отношении Украины: "Вы меня не сможете упрекнуть, что я не выполнил хотя бы одно ваше поручение или просьбу в международном плане, в работе Контактной группы, когда вы попросили обеспечить ее работу".

 
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом он заявил во время совместных с президентом Украины Петром Порошенко мероприятий в связи с очередной годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Польша с июня снижает сумму для возврата по системе tax free до 200 злотых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика