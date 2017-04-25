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С июня этого года 200 вместо 300 злотых должен потратить иностранец в Польше, чтобы иметь возможность подать заявление на возвращение НДС.

Министерство финансов опубликовало проект постановления, согласно которому снижается минимальная стоимость покупок для возврата НДС. Причиной решения стало то, что после увеличения минимальной суммы до 300 злотых в прошлом году сократился оборот малых, семейных предприятий, участвующих в системе tax free, разъяснили в Минфине.

Новое постановление вступит в силу 1 июня 2017 года.

С июня, чтобы подать заявку на возвращение налога НДС, путешественник должен иметь с собой квитанцию ​​минимум на 200 злотых.

Директивы ЕС определяют, что возвращение налога может применяться для иностранца из страны, не являющейся членом ЕС, если он потратит на рынке союза 175 евро или эквивалент этой суммы в национальной валюте.

Тем не менее, государства-члены имеют возможность снизить эту сумму. И этой возможностью пользуется Польша, сообщает Польское радио .