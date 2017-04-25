Многолетний директор РЦОП «Раубичи» и форвард хоккейной команды президента Андрей Асташевич назначен исполняющи обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета, сообщает сайт НОК .



Андрей Асташевич. Фото: Владимир Нестерович, mst.by

Это решение было принято на голосовании в рамках исполкома НОК. На этой должности он сменит Максима Рыженкова. Среди приоритетных задач комитета Асташевич назвал популяризацию массового спорта.

— Задача Национального олимпийского комитета — это не только представление Беларуси на международной арене, но большая работа внутри республики. В числе приоритетных направлений — поощрение развития и пропаганды спорта и физической культуры в стране, которые являются основным залогом повышения количества занимающихся и увеличения массовости. Один из инструментов этого механизма — федерации, в которых необходимо выстроить систему подготовки, начиная от массового набора, заканчивая точечной концентрацией ресурсов как физических, так и материальных для завоевания медалей и популяризации видов спорта на международной арене.

Олимпийский комитет — это один из механизмов популяризации видов спорта, который не подменяет работу Министерства спорта и туризма, но должен качественно дополнять ее.