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От бухгалтера до директора. В магазины Zara в Минске ищут персонал

26.04.2017 13:29 — Разное | Tut.by  
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В магазины Zara в Минске, открытие которых анонсировалось ранее, ищут персонал, в том числе бухгалтера, директора и администратора магазина, менеджера отдела, старшего кассира.


Фото: Reuters

К примеру, соискатель на позицию директор магазина должен быть с опытом работы не менее года на аналогичной позиции, обладать чувством стиля, интересоваться к индустрией моды, уметь управлять командой. Знания английского и испанского языков приветствуются. Соискателю обещают достойную зарплату и бонусы от продаж, скидку на все бренды компании, бесплатное обучение, корпоративные тренинги, «неограниченные возможности профессионального и карьерного развития».

Бухгалтер должен владеть английским языком на уровне Upper Intermediate. Из других требований — высшее профильное образование, опыт работы на аналогичной должности от 2−3 лет, знание бухгалтерского учета, опыт работы в любой бухгалтерской программе, продвинутое знание Excel, уверенное владение ПК, умение быстро искать нужную информацию, нацеленность на результат. Соискатель должен отличаться исполнительностью, точностью, внимательностью, стрессоустойчивостью, открытостью, позитивной жизненной позицией, коммуникабельностью.

Уровень зарплаты не озвучивается ни по одной из позиций.

На сайте RetailStars по поиску работников торговли в Беларуси и России говорится, что соискатели, которые хотят работать в Zara в Минске, могут выбрать одно из двух мест работы — в ТЦ Dana Mall или в ТЦ Green City.

Напомним, руководство торгового центра Dana Mall в январе нынешнего года косвенно анонсировало открытие магазина Zara к сентябрю, но официальная информация до сих пор не была озвучена.

 
Теги: Минск
 
 
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