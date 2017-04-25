На рекламе для бургерной рэпера Black Star Burger Тимати и Филипп Киркоров решили не останавливаться и записали новое видео к совместному треку «Последняя весна».





«Если бы мне семь лет назад кто-то сказал, что я запишу песню с Филиппом Киркоровым, я бы, скорее всего, рассмеялся ему в лицо», — прокомментировал премьеру Тимати.

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Напомним, в 2012 году между Тимати и Филиппом Киркоровым разгорелся скандал, пишет Cosmo.ru . Тогда на Премии"МУЗ-ТВ" рэпер не получил ни одной тарелки. Недовольный результатами церемонии исполнитель написал гневный пост в Twitter, намекнув, что все, кто удостоился награды, получили ее незаслуженно. На критику Тимати ответил Филипп Киркоров. После этого музыканты придумывали способы задеть друг друга, а Тимати даже записал обращение к Киркорову «Давай, до свидания».

Однако со временем Филипп и Тимати оставили обиды в прошлом и перешли к сотрудничеству. Первым делом они сделали совместный рекламный ролик для бургерной рэпера Black Star Burger.

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Кстати, поп-королю российской эстрады Филиппу Киркорову в апреле этого года исполняется 50 лет. И, конечно, отмечать юбилей артист будет на сцене. Филипп отправляется в юбилейный тур с шоу «Я». Постановка Франко Драгоне, режиссера спектаклей для Cirque du Soleil, обещает быть масштабной. Поздравить с праздником и посмотреть программу зрители смогут 21 октября в «Минск-Арене».

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт Филиппа Киркорова .

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