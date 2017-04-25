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Четыре миллиона просмотров на YouTube: Тимати и Филипп Киркоров выпустили клип на песню о любви
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«Если бы мне семь лет назад кто-то сказал, что я запишу песню с Филиппом Киркоровым, я бы, скорее всего, рассмеялся ему в лицо», — прокомментировал премьеру Тимати.
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Напомним, в 2012 году между Тимати и Филиппом Киркоровым разгорелся скандал, пишет
Однако со временем Филипп и Тимати оставили обиды в прошлом и перешли к сотрудничеству. Первым делом они сделали совместный
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Кстати, поп-королю российской эстрады Филиппу Киркорову в апреле этого года исполняется 50 лет. И, конечно, отмечать юбилей артист будет на сцене. Филипп отправляется в юбилейный тур с шоу «Я». Постановка Франко Драгоне, режиссера спектаклей для Cirque du Soleil, обещает быть масштабной. Поздравить с праздником и посмотреть программу зрители смогут 21 октября в «Минск-Арене».
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"Если бы мне семь лет назад кто-то сказал, что я запишу песню с Филиппом Киркоровым, я бы, скорее всего, рассмеялся ему в лицо", - прокомментировал премьеру Тимати.
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