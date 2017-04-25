﻿ Четыре миллиона просмотров на YouTube: Тимати и Филипп Киркоров выпустили клип на песню о любви. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Четыре миллиона просмотров на YouTube: Тимати и Филипп Киркоров выпустили клип на песню о любви

26.04.2017 13:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На рекламе для бургерной рэпера Black Star Burger Тимати и Филипп Киркоров решили не останавливаться и записали новое видео к совместному треку «Последняя весна».


«Если бы мне семь лет назад кто-то сказал, что я запишу песню с Филиппом Киркоровым, я бы, скорее всего, рассмеялся ему в лицо», — прокомментировал премьеру Тимати.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Напомним, в 2012 году между Тимати и Филиппом Киркоровым разгорелся скандал, пишет Cosmo.ru. Тогда на Премии"МУЗ-ТВ" рэпер не получил ни одной тарелки. Недовольный результатами церемонии исполнитель написал гневный пост в Twitter, намекнув, что все, кто удостоился награды, получили ее незаслуженно. На критику Тимати ответил Филипп Киркоров. После этого музыканты придумывали способы задеть друг друга, а Тимати даже записал обращение к Киркорову «Давай, до свидания».

Однако со временем Филипп и Тимати оставили обиды в прошлом и перешли к сотрудничеству. Первым делом они сделали совместный рекламный ролик для бургерной рэпера Black Star Burger.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Кстати, поп-королю российской эстрады Филиппу Киркорову в апреле этого года исполняется 50 лет. И, конечно, отмечать юбилей артист будет на сцене. Филипп отправляется в юбилейный тур с шоу «Я». Постановка Франко Драгоне, режиссера спектаклей для Cirque du Soleil, обещает быть масштабной. Поздравить с праздником и посмотреть программу зрители смогут 21 октября в «Минск-Арене».

Билеты можно приобрести на сайте AFISHA.TUT.BY.

Стоимость билетов: от 44 до 300 рублей.

Справки по телефонам: +375 29 650 11 33, +375 29 763 11 11.

Купить билет

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт Филиппа Киркорова.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Если бы мне семь лет назад кто-то сказал, что я запишу песню с Филиппом Киркоровым, я бы, скорее всего, рассмеялся ему в лицо", - прокомментировал премьеру Тимати.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко о позиции Минска в отношении ситуации в Украине: Мир, мир и только мир
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика