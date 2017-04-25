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Украинский пианист исполнил "Nocturne" в городе-призраке Припяти

26.04.2017 14:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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"Композиция называется "Nocturne", она вошла в мой третий студийный альбом White piano. Именно с мыслями о произошедшем событии 30 лет назад и создавалась данная мелодия. Она была записана год назад, к 30-й, юбилейной годовщине взрыва на Чернобыльской АЭС", — рассказывает Евгений Хмара.

Музыкант впервые побывал в зоне отчуждения Чернобыля на съемках своего видеоклипа и его потрясло то, что он увидел: природу, которая несмотря на катастрофу с годами взяла верх над покинутым и полуразрушенным городом.

"Мы должны понять одно, от того, что мы делаем сегодня, будет зависеть наше завтра, завтра наших детей и следующего поколения. Это уже случилось, время вернуть назад невозможно, но побывав хоть единожды на этой территории, полностью осознать, понять и не допустить – никогда снова!", — говорит украинский музыкант.

26 апреля в мире вспоминают аварию, произошедшую на Чернобыльской АЭС в 1986 году и повлекшую за собой смерти и болезни соприкоснувшихся с трагедией.

Евгений Хмара — пианист-виртуоз, композитор, обладатель Голливудской премии импровизаторов и финалист шоу "Україна має талант".

 
 
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Пронзительный видеоклип, снятый в зоне отчуждения и посвященный Чернобылю, представил пианист-виртуоз Евгений Хмара.

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