"Композиция называется "Nocturne", она вошла в мой третий студийный альбом White piano. Именно с мыслями о произошедшем событии 30 лет назад и создавалась данная мелодия. Она была записана год назад, к 30-й, юбилейной годовщине взрыва на Чернобыльской АЭС", — рассказывает Евгений Хмара.

Музыкант впервые побывал в зоне отчуждения Чернобыля на съемках своего видеоклипа и его потрясло то, что он увидел: природу, которая несмотря на катастрофу с годами взяла верх над покинутым и полуразрушенным городом.

"Мы должны понять одно, от того, что мы делаем сегодня, будет зависеть наше завтра, завтра наших детей и следующего поколения. Это уже случилось, время вернуть назад невозможно, но побывав хоть единожды на этой территории, полностью осознать, понять и не допустить – никогда снова!", — говорит украинский музыкант.

26 апреля в мире вспоминают аварию, произошедшую на Чернобыльской АЭС в 1986 году и повлекшую за собой смерти и болезни соприкоснувшихся с трагедией.

Евгений Хмара — пианист-виртуоз, композитор, обладатель Голливудской премии импровизаторов и финалист шоу "Україна має талант".