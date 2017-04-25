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LG представила в Минске стиральную машину, совмещенную с холодильником

26.04.2017 13:55 — Разное | Tut.by  
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Стиральная машина с двумя барабанами и паровой шкаф, который сам восстанавливает стрелки на брюках: компания LG провела презентацию своей передовой бытовой техники ухода за одеждой в отеле «Ренессанс Минск».


Одна машина — две стирки

Основное внимание на презентации уделили стиральной машине премиум-класса LG TWIN Wash с двумя отдельными барабанами для стирки.

В верхней части машины — основной барабан с загрузкой до 17 кг. Такой объем пригодится, например, большим семьям. Под ним располагается выдвижной малый, вертикальный, с загрузкой до 3,5 кг.


В большом барабане можно стирать вещи практически всех типов — от постельного белья до верхней одежды. У него 14 программ для стирки, собственные настройки температуры воды и скорости отжима.

Маленький барабан предназначен для стирки вещей, требующих особо бережного обращения — например, спортивной одежды, нижнего белья или детских вещей.



Он оснащен своим набором программ и может работать как автономно, так и одновременно с основным баком, экономя время.

По заверению производителя, в парном режиме с использованием двух барабанов на стирку уходит порядка 49 минут. Два «классических» цикла в основном барабане при этом занимают около 90 минут.

Запустить стирку можно обычным способом с панели управления самого аппарата, или со смартфона через специальное приложение.



Стиральная машина LG TWIN Wash уже поступила в продажу в Беларуси. Ее стоимость — 4200 рублей.

Не только освежит, но и погладит брюки

Также производитель представил паровой шкаф LG Styler. Он разработан специально для ухода за одеждой, которую нельзя стирать на регулярной основе. Прибор умеет высушивать и разглаживать вещи, а также «освежать» их паром и удалять неприятные запахи.


Это стало возможно за счет использования функций двух других видов бытовой техники. Технология регулирования температуры и потоков воздуха позаимствована у холодильников, а обработка паром (при желании ароматизированным) — у стиральных машин.

В процессе обработки вешалки слегка «встряхивают» одежду, что способствует разглаживанию складок. Также предусмотрен режим разглаживания брюк. Для заутюживания «стрелок» на дверце прибора расположен специальный пресс.



Одновременно в прибор можно поместить четыре предмета одежды (три рубашки плюс брюки).

Представители компании особо отмечают, что Styler — не замена стиральной машине, а лишь дополнение к ней. Избавить одежду от пятен аппарат не сможет.


В продажу в Беларуси аппарат, скорее всего, поступит до конца текущего года. Ориентировочная стоимость — 1500 долларов США.

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Теги: Минск
 
 
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