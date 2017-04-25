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В России восстанавливают уникальный "Объект 19"

26.04.2017 14:14 — Разное | Tut.by  
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Российские военные восстанавливают единственный образец колесно-гусеничной боевой машины пехоты «Объект 19», сообщает Федеральное Агентство Новостей. Над проектом работают специалисты Центрального музея бронетанкового вооружения и техники Минобороны России.


Фото: OfWar

Разработанная в 60-х годах прошлого века БМП обладала необычной ходовой частью: колесное шасси с формулой 4Х4 дополнялось вспомогательным гусеничным движителем, находящимся между осями передних колес.

Гусеницы опускались на грунт, когда требовалось повысить проходимость броневика. Переход с колесного хода на колесно-гусеничный можно было провести прямо на месте или в движении всего за 15−20 секунд. «Объект 19» мог плавать, развивая на воде с помощью пары водометов скорость до 10 км/ч.


Фото: hodor.lol

Останки опытной БМП были доставлены в ремонтную мастерскую в январе 2017 года. Специалисты размонтировали «Объект» на отдельные узлы и агрегаты, провели их дефектовку, а также удалили с металла грязь, старую смазку, грунтовку и краску.

Документации на БМП не нашлось. Ее попросту не написали, ведь машина была выпущена в единственном экземпляре.

«Знаете, сколько в подвеске этой БМП было использовано трубок? Мы посчитали — их общая длина получилась более 250 метров, — рассказал Василий Евстафьев, старший инструктор по технико-технологической работе с музейными предметами. — Нам сейчас даже приходится ряд использованных в ходовой части „Объекта“ технических решений банально упрощать, делая тем самым конструкцию более надежной».

Такая сложность конструкции погубила проект «Объекта 19». Боевая машина так и осталась в единственном экземпляре.

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Теги: Новости
 
 
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Над проектом работают специалисты Центрального музея бронетанкового вооружения и техники Минобороны России.

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