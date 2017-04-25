О том, что в строительной отрасли есть коррупция, говорят давно. Регулярно возбуждаются уголовные дела по взяткам и откатам. Но, как известно, дела, доходящие до суда — верхушка айсберга. Белорусский экономический исследовательско-образовательный центр BEROC провел опрос 50 предприятий разных форм собственности: выяснял, как сами участники рынка оценивают масштабы коррупции в строительной отрасли.

Результаты опроса — в презентации экономиста BEROC Анастасии Лузгиной.

72% опрошенных компаний — частной формы собственности, 28% — государственной.





Представителям строительных компаний предполагалось ответить, как, по их мнению, действуют другие организации строительной отрасли.

















Разброс в ответах существенный. Кто-то предполагает, что у других компаний на взятки и откаты уходит до 10% доходов, кто-то — до 30%. При этом каждый четвертый руководитель компании утверждал, что такой графы расходов не существует.

Тендеры — одна из самых больных тем.









Самую четкую оценку масштабам коррупции в строительстве дал в 2012 году начальник главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Эдуард Никитин. Он подсчитал: за взятки и откаты можно было бы ежегодно строить по 60 панельных жилых домов или по целой «Минск-Арене».

Больше оценок масштабам коррупции в строительстве официально не давали. Но и масштабы, возможно, сократились. Хотя бы потому, что сократилось строительство с господдержкой и изменилось законодательство.