

arhano.ru

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка по итогам визита белорусской делегации на ежегодное заседание советов управляющих Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

Визит состоялся в период с 19 по 21 апреля 2017 года. В состав делегации вошли заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц, первый заместитель министра финансов Максим Ермолович, первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, первый заместитель иинистра экономики Дмитрий Крутой, главный советник председателя правления Нацбанка Александр Заборовский, председатель правления Банка развития Республики Беларусь Сергей Румас.

В частности, представители Беларуси провели встречи и переговоры с руководством МВФ и Всемирного банка, приняли участие в заседаниях группы стран Центральной и Восточной Европы в МВФ и бельгийской группы Всемирного банка, провели ряд двусторонних встреч с представителями международных финансовых институтов.

В ходе серии встреч с заместителем директора-распорядителя МВФ Мицухиро Фурусава, директором Европейского департамента МВФ Полом Томсеном, руководителем миссии МВФ по Республике Беларусь Питером Долманом обсуждались текущее состояние и тенденции в экономическом развитии Беларуси, а также ключевые меры экономической политики, которые могут быть поддержаны ресурсами фонда, - говорится в сообщении Нацбанка.

Руководство МВФ отметило прогресс в реализации Правительством и Национальным банком мер макроэкономической политики, стороны обсудили направления и перспективы дальнейшего сотрудничества, включая предоставление технической помощи МВФ белорусской стороне. По итогам встреч отмечено, что диалог Беларуси и МВФ будет продолжен.

На встречах с вице-президентом Всемирного банка Сирилом Мюллером и экспертами Банка стороны обсудили реализуемые и перспективные проекты, в том числе в области повышения конкурентоспособности экономики, управления государственными финансами, образования и здравоохранения. Стороны договорились проработать включение перспективных направлений в проект новой Стратегии сотрудничества, подготовка которой осуществляется в настоящее время.

Также в ходе визита состоялся ряд двусторонних встреч членов белорусской делегации с представителями органов государственного управления, деловых и банковских структур США. В рамках ежегодного заседания совета Фонда инфраструктурных инвестиций был представлен опыт Беларуси, а также перспективные инвестиционные проекты в данной сфере, которые могут быть реализованы на принципах частно-государственного партнерства.