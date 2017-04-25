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Как будет выглядеть многофункциональный центр "Немига Молл" в Минске

26.04.2017 14:46 — Разное | Tut.by  
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Многофункциональное торгово-административное здание «Немига Молл» построят на пересечении улиц Немига — Коллекторная. Возводить здание в центре города будет иранская компания «Интербелнест».


Общая площадь молла будет почти 64 тысячи квадратных метров. В 20-этажный комплекс войдет подземный паркинг, торгово-выставочные залы, кафе, ресторан, боулинг-бар, фитнес-центр, магазины, фудкорт, кинотеатр, апарт-отель, офисы.


Фото: nemigamall.com

Напомним, строить на этом месте хотели еще в 2011 году. Тогда участок продали другому иранскому инвестору под гостиничный комплекс. Позже проект переделали под два небоскреба, но строить их так и не начали. Участок передали «Интербелнест» под многофункциональный комплекс. Когда начнется строительство, неизвестно. В компании-застройщике попросили перезвонить через две недели, когда будут известны сроки начала работ.


Фото: nemigamall.com

Кстати, соседствовать молл будет с элитным жилым домом — построят комплекс аккурат возле участка, который когда-то выделяли компании Юрия Чижа. Но строить «Трайпл» не начал, поэтому участок забрали.

В феврале 95 соток земли возле площади Богушевича продали с аукциона за 750 тысяч рублей. Покупателем стало ООО «Гостевой дом», принадлежащее группе компаний «Стратег» — оно и построит высотку повышенной комфортности с подземным паркингом.

 
 
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Он будет соседствовать с элитным жильем, которое построят на бывшем участке Чижа.

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