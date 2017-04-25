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Как будет выглядеть многофункциональный центр "Немига Молл" в Минске
Многофункциональное торгово-административное здание «Немига Молл» построят на пересечении улиц Немига — Коллекторная. Возводить здание в центре города будет иранская компания «Интербелнест».
Общая площадь молла будет почти 64 тысячи квадратных метров. В 20-этажный комплекс войдет подземный паркинг, торгово-выставочные залы, кафе, ресторан, боулинг-бар, фитнес-центр, магазины, фудкорт, кинотеатр, апарт-отель, офисы.
Напомним, строить на этом месте хотели еще в 2011 году. Тогда участок продали другому иранскому инвестору под гостиничный комплекс. Позже проект переделали под два небоскреба, но строить их так и не начали. Участок передали «Интербелнест» под многофункциональный комплекс. Когда начнется строительство, неизвестно. В компании-застройщике попросили перезвонить через две недели, когда будут известны сроки начала работ.
Кстати, соседствовать молл будет с элитным жилым домом — построят комплекс аккурат возле участка, который когда-то выделяли компании Юрия Чижа. Но строить «Трайпл» не начал, поэтому участок забрали.
В феврале 95 соток земли возле площади Богушевича
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Он будет соседствовать с элитным жильем, которое построят на бывшем участке Чижа.
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