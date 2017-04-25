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В Славгороде пройдет сырный фестиваль

26.04.2017 14:04 — Разное | Tut.by  
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В Славгороде 30 апреля пройдет VI Гастрономический фестиваль «Гаспадарчы сыр». Для гостей будут организованы ярмарка-продажа домашних сыров с дегустациями, мастер-классы, розыгрыши. Для детей запланирована отдельная программа.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

В этом году для сырных гурманов организаторы подготовили особенную программу. На центральной площадке фестиваля у районного Дома культуры в Славгороде появится инсценированная агротуристическая деревня, где все желающие смогут покататься на лошадях, познакомиться с ручными животными и поиграть в увлекательные игры.

Гвоздем программы будет процесс сыроварения: каждый желающий сможет посмотреть вживую как рождаются настоящие Славгородские сыры, поучаствовать в мастер-классе, продегустировать и купить понравившийся сыр. Этого продукта будет более 50 сортов: сыры твердые и мягкие, плавленые и творожные, сулугуни и брынза, сырница и сырные лепешки, сладкие и соленые, с различными приправами и наполнителями. Также гостям предложат блюда традиционной белорусской кухни, приготовленные по старинным рецептам.

В деревне Александровка в 11 км от Славгорода будет работать кемпинг-площадка с дискотекой, походной баней, ухой и шашлыками, пешими и конными прогулками. Тут можно остановиться на ночь с палаткой.

Для юных туристов организаторы подготовили особую анимационно-развлекательную программу. Сказочные герои проведут игры и квесты. «Гвоздем» программы станут поиски горшочка с сыром.

Официальный старт фестиваля — в 10.00 на центральной площадке возле Дома культуры. Окончание — в 18.00.

 
Теги: знакомства
 
 
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В программе - дегустации, баня, катание на лошадях и др.

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