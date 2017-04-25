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Как сработали в кризис компании белорусских олигархов?
26.04.2017 15:13 — Разное | Ежедневник
finclub.net
«Завтра твоей страны» изучило, как отразились проблемы в экономике Беларуси на деятельности крупнейших частных публичных компаний и холдингов.
Предприятия группы, контролируемой признанным в прошлом году предпринимателем года
Головная компания группы «Конте Спа» закончила 2016 год с чистой прибылью 31,3 млн рублей, потеряв по сравнению с 2015 годом около 25%. Зато заметно выросла финансовая эффективность второго актива Байко – Брестской чулочной фабрики. Чистая прибыль брестского производителя за прошлый год выросла в 12 раз (до 8,8 млн рублей). Более чем в 4,5 раза (до 2,5 млн рублей) увеличилась прибыльность торговой компании холдинга – «Конте Трейд».
Улучшил финансовые показатели своего рыбоперерабатывающего производства «Санта Бремор» еще один бизнесмен из западной Беларуси –
Выручка крупнейшего работодателя страны «Евроторга» составила по итогам 2016 года 3,6 млрд рублей, увеличившись на 18%. Однако прибыльность самой большой розничной сети, которую контролируют
Из убытков вышли крупнейшие предприятия машиностроительной группы, которой владеют
Финансовый отчет «Трайпла», который пару лет назад являлся самой крупной частной предпринимательской структурой, не публикуется. Но, например, принадлежащий ему Березовский комбинат силикатных изделий закончил прошлый год с чистым убытком в размере 2,2 млн рублей. По сравнению с 2015 годом убыток уменьшился почти в 2 раза.
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«Завтра твоей страны» изучило, как отразились проблемы в экономике Беларуси на деятельности крупнейших частных публичных компаний и холдингов.
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