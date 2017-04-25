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Президент регламентировал пребывание в погранзоне и погранполосе

26.04.2017 15:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко внес изменения в указы, регламентировавшие вопросы пребывания граждан Беларуси, иностранцев и лиц без гражданства в пограничной зоне и пограничной полосе.

Президент регламентировал пребывание в погранзоне и погранполосе
© Sputnik/ Евгений Казарцев, Виктор Толочко
Видеофакт: как выглядит пограничная зона на границе Беларуси и России

Как сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства, соответствующий указ был подписан 26 апреля в целях приведения законодательства Беларуси в соответствие с законом от 18 октября 2016 года "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь".

Так, с 1 января 2017 года согласно закону отменена государственная пошлина за въезд (вход), временное пребывание, передвижение в пограничной зоне для граждан нашей страны, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Беларуси. Законом введена оплата госпошлины за выдачу пропусков в пограничную полосу.

От уплаты госпошлины за выдачу пропусков в пограничную полосу освобождены отдельные категории граждан:

  • те, кто в пограничной полосе исполняет трудовые (служебные) обязанности,
  • посещает места захоронения родственников, 
  • владеет недвижимым имуществом,
  • участники войны,
  • родственники, следующие к военнослужащим, проходящим службу в подразделениях границы.

Указом также утвержден перечень документов, на основании которых эти категории граждан освобождаются от уплаты пошлины. Причем данная льгота предоставляется только в пределах конкретной административно-территориальной единицы.

Приезжие иностранцы, не достигшие 14-летнего возраста, освобождаются от уплаты пошлины за нахождение в пограничной зоне, равно как и граждане Беларуси этого же возраста — за пребывание в пограничной полосе, отметили в пресс-службе главы государства.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства Александр Лукашенко 26 апреля подписал указ №132 "Об изменении указов Президента Республики Беларусь".

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