На днях в Telegram появился бот True Face , «предполагающий», как девушки могут выглядеть без макияжа. Кроме того, с его помощью можно сделать макияж человеку на фотографии.

AFISHA.TUT.BY решила прибегнуть к помощи бота и посмотреть на его «предположения» на примере десятки самых красивых женщин десятилетия по версии журнала People. Напомним, список выглядит следующим образом: Джулия Робертс (2017), Дженнифер Энистон (2016), Сандра Буллок (2015), Люпита Нионго (2014), Гвинет Пэлтроу (2013), Бейонсе (2012), Дженнифер Лопес (2011), Джулия Робертс (2010), Кристина Эпплгейт (2009), Кейт Хадсон (2008), Дрю Бэрримор (2007), Анджелина Джоли (2006).



Джулия Робертс (2017)



Дженнифер Энистон (2016)



Сандра Буллок (2015)



Люпита Нионго (2014)



Гвинет Пэлтроу (2013)



Бейонсе (2012)



Дженнифер Лопес (2011)



Кристина Эпплгейт (2009)



Кейт Хадсон (2008)



Дрю Бэрримор (2007)



Анджелина Джоли (2006)

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