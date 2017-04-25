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Как выглядят самые красивые женщины десятилетия без макияжа: тестируем бот True Face на звездах
На днях в Telegram
AFISHA.TUT.BY решила прибегнуть к помощи бота и посмотреть на его «предположения» на примере десятки самых красивых женщин десятилетия по версии журнала People. Напомним, список выглядит следующим образом: Джулия Робертс (2017), Дженнифер Энистон (2016), Сандра Буллок (2015), Люпита Нионго (2014), Гвинет Пэлтроу (2013), Бейонсе (2012), Дженнифер Лопес (2011), Джулия Робертс (2010), Кристина Эпплгейт (2009), Кейт Хадсон (2008), Дрю Бэрримор (2007), Анджелина Джоли (2006).
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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на
Для участия вам необходимо:
1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;
2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».
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На днях в Telegram появился бот True Face, "предполагающий", как девушки могут выглядеть без макияжа.
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