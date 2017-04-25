Начальник отдела образования, спорта и туризма Речицкого райисполкома Александр Деменчук прокомментировал корреспонденту Tribuna.com Антону Рогачу инцидент, произошедший на матче второй лиги, когда на игре местного «Спутника» болельщик развернул на трибуне флаг с изображением герба Речицы, но представители власти приказали убрать полотнище.



Фото: «Наша Нива»

— Хотелось бы, чтобы Вы прояснили действия Вашего подчиненного Александра Горбача на матче «Спутника».

— По телефону такие вопросы не решаются. Вот у меня приемный день идет, Вы приходите. Если до часу успеете, заходите, мы поговорим (разговор состоялся в 12.10 среды. — Прим. Tribuna.com).

— Мы из Минска, СМИ.

— Из Минска, не из Минска. Мои подчиненные действуют всегда в рамках правового поля. Всегда отдел образования так действует! Другого мои подчиненные себе позволить не могут. Ни на футбольном поле, ни где-то в другом месте.

Мы очень рады, что начался футбольный сезон, мы сумели возродить команду, она во второй лиге будет. И дальше будем совместно со всеми продолжать обеспечивать, чтобы футбол у нас в Речице процветал. Юревич вот играет в БАТЭ. Думаю, не один еще молодой футболист скажет спасибо за свою футбольную судьбу.

Таким образом мы и будем продолжать действовать. А все остальное околофутбольное… Все вопросы, а их много, решаемые. Заезжайте, заходите, приходите к нам на футбол, — сказал чиновник.

Как сообщала « Наша Нива », в минувшую субботу на матч «Спутник» — «Клецк» (0:1) один из болельщиков пронес на стадион флаг с изображением герба города и надписью «Речица» на фоне бело-красно-белой ленты. Когда же он попытался вывесить этот флаг на секторе, который ранее традиционно занимали фанаты местных команд «Ведрич» и «Речица-2014», к трибуне сразу же поспешили представители власти.

Заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома Александр Горбач, который непосредственно руководил тем, что происходило на стадионе, вместе с сотрудником милиции приказали снять флаг с ограждения фанатской трибуны.

Отметим, что герб Речицы — один из нескольких гербов белорусских городов, который содержит герб ВКЛ «Погоня», в 2000-х годах включенный в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.