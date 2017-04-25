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"В рамках правового поля". Чиновник запретил на футболе развернуть флаг с гербом Речицы
Начальник отдела образования, спорта и туризма Речицкого райисполкома Александр Деменчук прокомментировал корреспонденту Tribuna.com Антону Рогачу инцидент, произошедший на матче второй лиги, когда на игре местного «Спутника» болельщик развернул на трибуне флаг с изображением герба Речицы, но представители власти приказали убрать полотнище.
— Хотелось бы, чтобы Вы прояснили действия Вашего подчиненного Александра Горбача на матче «Спутника».
— По телефону такие вопросы не решаются. Вот у меня приемный день идет, Вы приходите. Если до часу успеете, заходите, мы поговорим (разговор состоялся в 12.10 среды. — Прим. Tribuna.com).
— Мы из Минска, СМИ.
— Из Минска, не из Минска. Мои подчиненные действуют всегда в рамках правового поля. Всегда отдел образования так действует! Другого мои подчиненные себе позволить не могут. Ни на футбольном поле, ни где-то в другом месте.
Мы очень рады, что начался футбольный сезон, мы сумели возродить команду, она во второй лиге будет. И дальше будем совместно со всеми продолжать обеспечивать, чтобы футбол у нас в Речице процветал. Юревич вот играет в БАТЭ. Думаю, не один еще молодой футболист скажет спасибо за свою футбольную судьбу.
Таким образом мы и будем продолжать действовать. А все остальное околофутбольное… Все вопросы, а их много, решаемые. Заезжайте, заходите, приходите к нам на футбол, — сказал чиновник.
Как сообщала «
Заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома Александр Горбач, который непосредственно руководил тем, что происходило на стадионе, вместе с сотрудником милиции приказали снять флаг с ограждения фанатской трибуны.
Отметим, что герб Речицы — один из нескольких гербов белорусских городов, который содержит герб ВКЛ «Погоня», в 2000-х годах включенный в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.
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Начальник отдела образования, спорта и туризма Речицкого райисполкома Александр Деменчук прокомментировал инцидент, произошедший на матче второй лиги, когда на...
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