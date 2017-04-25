Министр обороны Республики Беларусь Андрей Равков отметил особую роль Московской конференции по безопасности как площадки для проведения международной дискуссии и подтвердил стремление белорусской стороны к исключительно мирному разрешению всех спорных моментов между странами дипломатическим путем.

В ходе обращения к участникам конференции глава военного ведомства поделился опасениями белорусской стороны в связи с процессами, происходящими вблизи границ нашей страны, отметив, в частности, растущую милитаризацию Европы.

"Почему НАТО не прекратило свое существование одновременно с упразднением организации Варшавского договора, перешел в разряд риторических. Вместо роспуска альянса или трансформации его в политический орган велся постоянный поиск врага. И этот "враг" найден. О "восточной угрозе" на Западе не говорит только ленивый", — заявил Равков.

При этом министр обороны отметил, что экспансия НАТО в восточном направлении для Беларуси является состоявшимся фактом.

"Сегодня северные и западные соседи нашей страны являются членами этого военного блока, кроме того, последовательную политику по интеграции в альянс проводит и Украина. Геополитические реалии таковы, что вместо стирания разграничительных линий они попросту передвигаются к нашим границам, в разы повышая уровень военной опасности", — сказал министр.

В аналогическом ключе белорусская сторона рассматривает и принятое руководством НАТО решение в рамках операции "Атлантическая решимость" и усиленное передовое присутствие. Их реализация подразумевает усиление группировки войск НАТО на восточном направлении.

"Формируются условия для создания на территории наших соседей ударных группировок третьих стран. Одного только тяжелого вооружения для бригадных тактических групп США на территории Прибалтики и Польши складировано на полноценный армейский корпус. Причем численность этих вооружений не регулируется никакими договорами", — подчеркнул министр.

По словам министра, за громкими заявлениями альянса о поддержке польских и прибалтийских союзников скрывается еще одно важное событие — изменение самого механизма принятия военно-политических решений.

"От взвешенного и согласованного принятия военно-политических решений перешли к узурпации этой функции в руках одного военного должностного лица. Все это кардинально меняет стратегию применения войск в возможном военном конфликте. И эта стратегия не оставляет времени для мирного урегулирования разногласий", — заявил министр.

По словам главы военного ведомства, в сложившихся условиях Беларусь вынуждена реагировать адекватно, и в этом наша страна солидарна со своим стратегическим союзником — Российской Федерацией.

"Предстоящие учения "Запад 2017" — это не "бряцание оружием", а очередная проверка способностей наших войск и сил решать оборонные задачи в новых условиях", — отметил министр.

Полную версию выступления министра обороны Беларуси Андрея Равкова на VI Московской конференции по международной безопасности слушайте на радио Sputnik Беларусь.