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Йод, цезий, стронций: как влияют чернобыльские изотопы на человека

26.04.2017 15:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В результате аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла в ночь на субботу 26 апреля 1986 года, в атмосферу попали внушительные объемы изотопов йода-131, цезия-137, стронция-90, а также трансурановых элементов. Йод и цезий разлетелись по всему миру, а тяжелые трансурановые элементы (в том числе изотопы плутония) осели преимущественно в 30-километровой зоне.

Период полураспада радиоактивного йода 8 дней, но отсутствие йодной терапии в первые дни после трагедии впоследствии стало причиной всплеска рака щитовидной железы в Беларуси.

Цезий-137 на данный момент остается главным дозообразующим радионуклидом. Именно его содержание измеряют во время обследования на СИЧ – счетчике излучения человека. СИЧ улавливает лишь гамма-излучение. Есть ли в организме стронций, плутоний и америций, и в каких количествах, во время таких исследований не определяют.

Америций – это радионуклид, количество которого в последние годы возрастает. Он образуется при распаде плутония-241.

Воздействие радионуклидов на организм человека – в инфографике Sputnik.

 
 
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Спустя 31 год после аварии на Чернобыльской АЭС одни угрозы, связанные с радионуклидами, ослабевают, но появляются новые.

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