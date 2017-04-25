В результате аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла в ночь на субботу 26 апреля 1986 года, в атмосферу попали внушительные объемы изотопов йода-131, цезия-137, стронция-90, а также трансурановых элементов. Йод и цезий разлетелись по всему миру, а тяжелые трансурановые элементы (в том числе изотопы плутония) осели преимущественно в 30-километровой зоне.

Период полураспада радиоактивного йода 8 дней, но отсутствие йодной терапии в первые дни после трагедии впоследствии стало причиной всплеска рака щитовидной железы в Беларуси.

Цезий-137 на данный момент остается главным дозообразующим радионуклидом. Именно его содержание измеряют во время обследования на СИЧ – счетчике излучения человека. СИЧ улавливает лишь гамма-излучение. Есть ли в организме стронций, плутоний и америций, и в каких количествах, во время таких исследований не определяют.

Америций – это радионуклид, количество которого в последние годы возрастает. Он образуется при распаде плутония-241.

Воздействие радионуклидов на организм человека – в инфографике Sputnik.