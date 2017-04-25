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Заседания подгрупп по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам урегулирования конфликта на востоке Украины начались в Минске.

Как сообщила пресс-служба МИД Беларуси, 26 апреля в столице Беларуси запланированы заседания контактной группы по Украине и ее тематических подгрупп, пишет РИА Новости.

"В Минске проходят заседания рабочих групп по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по Украине", — говорится в сообщении в микроблоге в Twitter .