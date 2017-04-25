|
Тренер юношеской сборной Беларуси: Слова Лукашенко? Ребятам говорили, чтобы ничего не читали
Главный тренер юношеской (U-18) сборной Беларуси Юрий Файков рассказал о том, с какими сложностями столкнулась команда на чемпионате мира в Словакии, оценил уровень организации турнира и ответил на вопрос, мотивировали ли команду критические
— Давно не играли на таком уровне. Провели с топовыми командами две товарищеские игры. Конечно, на чемпионате мира было тяжело. Сложная группа — три команды из нашего пула позже боролись за медали. Но мы боролись, шли от игры к игре, вносили определенные коррективы. На групповом этапе не получилось сразу решить задачу. К тому же в первой игре травму получил Влад Михальчук. Во втором матче получил повреждение капитан. 18 человек играли. Возникали определенные сложности. Но ребята молодцы. С физической и моральной нагрузкой справились. А в играх с Латвией были уверены в победе. Выглядели намного лучше соперника.
Могу сказать, что организация чемпионата мира в дивизионе I в Минске была куда лучше. Но жаловаться не на что: условия одинаковы для всех. Главное, что выполнили задачу и остались в элите.
— Стали ли дополнительной мотивацией в решающем матче слова президента?
Мы ребятам говорили, чтобы они ничего не читали перед матчами. У нас такое правило: перед играми все сдают свои телефоны. Мы приехали выполнить задачу — мы ее выполнили. Остались в элитном дивизионе.
21 апреля
— Как это в хоккее вы мне: «Вот молодежь уже не пошла, поперла». И что вы мне показали на последнем чемпионате мира? Вы хоть в высшей лиге останетесь? В Латвии 200 человек занимаются хоккеем, колошматят белорусов-тысячников, аж перья летят. Хорошо хоть первый матч не проиграли (имелась в виду серия за сохранение прописки в элитном дивизионе юношеского (U18) чемпионата мира, который проходил на тот момент в Словакии. — TUT.BY). Сегодня у вас второй матч? Молодцы, - сказал Лукашенко.
Напомним, что белорусские юноши впервые за 14 лет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер юношеской (U-18) сборной Беларуси Юрий Файков рассказал о том, с какими сложностями столкнулась команда на чемпионате мира в Словакии, оценил уровень...
|
Архив (Разное)
Комментарии