Главный тренер юношеской (U-18) сборной Беларуси Юрий Файков рассказал о том, с какими сложностями столкнулась команда на чемпионате мира в Словакии, оценил уровень организации турнира и ответил на вопрос, мотивировали ли команду критические слова Александра Лукашенко перед решающим матчем с Латвией в споре за сохранение прописки в элитном дивизионе.



Юрий Файков. Фото: Денис Кулик, hcgomel.com

— Давно не играли на таком уровне. Провели с топовыми командами две товарищеские игры. Конечно, на чемпионате мира было тяжело. Сложная группа — три команды из нашего пула позже боролись за медали. Но мы боролись, шли от игры к игре, вносили определенные коррективы. На групповом этапе не получилось сразу решить задачу. К тому же в первой игре травму получил Влад Михальчук. Во втором матче получил повреждение капитан. 18 человек играли. Возникали определенные сложности. Но ребята молодцы. С физической и моральной нагрузкой справились. А в играх с Латвией были уверены в победе. Выглядели намного лучше соперника.

Могу сказать, что организация чемпионата мира в дивизионе I в Минске была куда лучше. Но жаловаться не на что: условия одинаковы для всех. Главное, что выполнили задачу и остались в элите.

— Стали ли дополнительной мотивацией в решающем матче слова президента?

Мы ребятам говорили, чтобы они ничего не читали перед матчами. У нас такое правило: перед играми все сдают свои телефоны. Мы приехали выполнить задачу — мы ее выполнили. Остались в элитном дивизионе.

21 апреля во время ежегодного послания народу и парламенту Александр Лукашенко назвал «отвратительной» работу в спорте высоких достижений и пригрозил серьезными мерами, если продолжатся обещания без результатов.

— Как это в хоккее вы мне: «Вот молодежь уже не пошла, поперла». И что вы мне показали на последнем чемпионате мира? Вы хоть в высшей лиге останетесь? В Латвии 200 человек занимаются хоккеем, колошматят белорусов-тысячников, аж перья летят. Хорошо хоть первый матч не проиграли (имелась в виду серия за сохранение прописки в элитном дивизионе юношеского (U18) чемпионата мира, который проходил на тот момент в Словакии. — TUT.BY). Сегодня у вас второй матч? Молодцы, - сказал Лукашенко.

Напомним, что белорусские юноши впервые за 14 лет отстояли прописку в элитном дивизионе чемпиоанта мира, в серии до 2 побед одолев сверстников из Латвии. Прошлый раз такое белорусам удалось в 2003 году, когда в российском Ярославле команда под управлением Михаила Захарова заняла 8-е место среди 10 лучших юношеских сборных планеты. На том турнире сразу три белорусских форварда вошли в топ-4 лучших бомбардиров соревнований. Причем Константин Захаров с 16 (5+11) баллами и Андрей Костицын с 15 (6+9) очками обошли самого Александра Овечкина, который набрал тогда 13 (9+4) пунктов. Четвертым в бомбардирском списке стал белорус Вадим Карага — 12 (8+4) баллов, а двукратный нынче обладатель Кубка Стэнли россиянин Евгений Малкин с 9 (5+4) был тогда 9-м в списке самых результативных игроков турнира.