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Польша снижает сумму для возврата Tax Free

26.04.2017 16:11 — Разное | БДГ  
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Польша приняла решение снизить в полтора раза сумму, которая дает гарантию на возврат иностранным гражданам Tax Free.

Сумма будет снижена с 300 до 200 злотых, передает radyjo.net.  Таким образом, нововведение, согласно которому сумма, которую должен был потратить иностранный гражданин для возврата ему НДС, была повышена до трехсот злотых, просуществовало всего год. Оказалось, что увеличение суммы привело к сокращению оборота на малых и семейных предприятиях, которые участвуют в системе Tax Free.

Сообщается, что проект постановления о снижении суммы до 200 злотых обнародован польским Минфином, а само снижение ожидается с 1 июня этого года.

 
 
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Польша приняла решение снизить в полтора раза сумму, которая дает гарантию на возврат иностранным гражданам Tax Free.

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