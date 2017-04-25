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Польша снижает сумму для возврата Tax Free
Польша приняла решение снизить в полтора раза сумму, которая дает гарантию на возврат иностранным гражданам Tax Free.
Сумма будет снижена с 300 до 200 злотых, передает
Сообщается, что проект постановления о снижении суммы до 200 злотых обнародован польским Минфином, а само снижение ожидается с 1 июня этого года.
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Польша приняла решение снизить в полтора раза сумму, которая дает гарантию на возврат иностранным гражданам Tax Free.
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