Польша приняла решение снизить в полтора раза сумму, которая дает гарантию на возврат иностранным гражданам Tax Free.

Сумма будет снижена с 300 до 200 злотых, передает radyjo.net . Таким образом, нововведение, согласно которому сумма, которую должен был потратить иностранный гражданин для возврата ему НДС, была повышена до трехсот злотых, просуществовало всего год. Оказалось, что увеличение суммы привело к сокращению оборота на малых и семейных предприятиях, которые участвуют в системе Tax Free.

Сообщается, что проект постановления о снижении суммы до 200 злотых обнародован польским Минфином, а само снижение ожидается с 1 июня этого года.