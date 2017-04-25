МИНСК, 26 апр — Sputnik. Религиозную общину христиан полного Евангелия "Церковь "Новая жизнь" вновь пытались выселить из здания на улице Ковалева в Минске, передает корреспондент Sputnik.

"Новая жизнь" — протестантская (евангельская) церковь, существующая с 1992 года, а в середине двухтысячных община приобрела здание бывшего коровника в Минске, которое впоследствии перестроили под культовое сооружение.

"Мы пытались сделать так, чтобы по документам здание считалось культовым, но на это до сих пор не было доброй воли властей. Мы очень хотим, чтобы вопрос, наконец, решился, и все вопросы с городскими властями были решены", — рассказал Sputnik администратор церкви Виталий Антончиков.

По словам собеседника агентства, церковь самостоятельно перестраивала бывший коровник, приобрела собственный генератор и нормально функционирует здесь уже долгие годы.

"Пытаются выселить нас с 2009 года — говорят, из-за нецелевого использования здания: мол, у нас коров нет. Но мы очень хотим, чтобы строение стало культовым — тогда бы решились все вопросы. Мы же сюда ходим не чтобы коров разводить, а для молитв", — отметил Антончиков.

Воскресные богослужения в церкви "Новая жизнь" посещают более тысячи человек, а прихожане приходят и по будням, даже отправляют детей в специальный летний лагерь. Прихожане же и попытались вновь "отбить" здание.

"Последние несколько лет нам только письма присылали о том, что нужно выселиться. А сегодня пришли исполнители, попытались вскрыть замки, потом вызвали милицию. Приехали наши прихожане, человек сто. Потом милиция и исполнители уехали", — рассказал о случившемся Антончиков.

Как отметил администратор церкви, "Новая жизнь" хочет решить все вопросы с городскими властями. "Не хотелось бы, чтобы имидж страны еще больше падал", — отметил Антончиков.

При предыдущих попытках выселить церковь ее также отстаивали прихожане, а затем вступались и диппредставители. В частности, отсутствие решения вопроса с "Новой жизнью" осуждал Евросоюз и другие страны Запада.