﻿ К памятнику "Жертвам Чернобыля" в Минске возложили цветы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

К памятнику "Жертвам Чернобыля" в Минске возложили цветы

26.04.2017 16:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Почтить память жертв чернобыльской трагедии пришли сотни минчан. Вместе с участниками ликвидации аварии на ЧАЭС в церемонии приняли представители государственной власти, общественных организаций, силовых структур, Белорусской Православной Церкви, дипмиссий иностранных государств.

31-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС отмечают сегодня 26 апреля в Беларуси и во всем мире.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиционная церемония возложения венков и цветов к памятнику "Жертвам Чернобыля" возле православного храма-памятника в честь Иконы Божьей Матери "Взыскание...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Чернобыль 31 год спустя: дозы облучения безопасны для здоровья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика