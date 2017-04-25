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К памятнику "Жертвам Чернобыля" в Минске возложили цветы
26.04.2017 16:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Почтить память жертв чернобыльской трагедии пришли сотни минчан. Вместе с участниками ликвидации аварии на ЧАЭС в церемонии приняли представители государственной власти, общественных организаций, силовых структур, Белорусской Православной Церкви, дипмиссий иностранных государств.
31-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС отмечают сегодня 26 апреля в Беларуси и во всем мире.
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Традиционная церемония возложения венков и цветов к памятнику "Жертвам Чернобыля" возле православного храма-памятника в честь Иконы Божьей Матери "Взыскание...
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