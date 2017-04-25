В Чернобыле состоялась встреча президентов Беларуси и Украины, приуроченная к 31 годовщине аварии на ЧАЭС. Главы государств почтили память героев-ликвидаторов и жертв катастрофы. Во время посещения Чернобыльской атомной станции Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларуси и Украине необходимо усилить взаимодействие по чернобыльской проблематике.

Кроме того, главы двух государств посетили площадку хранилища отработанного ядерного топлива и ознакомились со строительством нового защитного сооружения над четвертым энергоблоком ЧАЭС.

Далее Александр Лукашенко и Петр Порошенко продолжили общение на территории Гомельской области. Переговоры глав двух стран в формате один на один проходят в Лясковичах. На повестке дня — торгово-экономическое сотрудничество и политическое взаимодействие двух стран, а также международная ситуация и дальнейшие усилия по мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Что представляет собой Чернобыль сегодня, и какова ситуация на территориях, пострадавших от Чернобыльской аварии, на радио Sputnik Беларусь рассказали представители Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС — начальник отдела научного обеспечения и международного сотрудничества Игорь Семененя и начальник управления реабилитации пострадавших территорий Дмитрий Павлов.

"Ситуация на пострадавших территориях постепенно улучшается, идет естественный распад радионуклидов. Регион постепенно очищается, уменьшается как плотность загрязнения, так и его границы. Дозы облучения, которые получают люди на загрязненных территориях, безопасны для здоровья", — отметил Семененя.

По словам специалиста, благодаря разработанным научным технологиям сегодня есть возможность получать на "загрязненных" территориях чистую продукцию. Если человек ежегодно обследуется, проходит тщательный контроль, который выявляет заболевания на ранних стадиях, то угрозы его жизни и здоровью минимальны.

"За "постчернобыльский" период в Беларуси появилась собственная радиологическая культура, основанная на свободном доступе к информации. Но при этом существует укоренившаяся радиофобия, разговоры о неких мутантах, и здесь главную роль играют достоверные данные и возможность увидеть происходящее в чернобыльском регионе своими глазами", — сказал Павлов.

Сегодня аварийный реактор на Чернобыльской АЭС закрыт огромным куполом — сложным инженерным сооружением, призванным минимизировать опасность утечки радиации.

Полную версию беседы с представителями Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС слушайте на радио Sputnik Беларусь.