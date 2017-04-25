МИНСК, 26 апр — Sputnik. Популярная актриса и режиссер Рената Литвинова в среду сделала фотографию в белорусском магазине головных уборов и примерила одну из шляпок.

Литвинова вечером 26 апреля выступит в белорусской столице с творческим вечером. Лучшие места на выступление кинодивы поклонники раскупили еще за несколько недель до самого вечера.

Прибыла Литвинова в Минск днем в среду. Кроме традиционной прогулки по городу, актриса посетила и белорусский магазин головных уборов, в котором примерила одну из шляп и сделала фотографию в свой Instagram.

"Я в прекрасном Минске. В шляпном магазине!" — подписала снимок Литвинова.

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) Апр 26 2017 в 3:00 PDT

За свою карьеру Литвинова снялась в десятках фильмов, среди которых "Страна глухих", "Мне не больно", "Три истории" и другие. Также она выступила режиссером нескольких киноновелл и полнометражных лент "Богиня. Как я полюбила" и "Последняя сказка Риты". Активно сотрудничает Литвинова и с главной рок-певицей России — Земфирой. Актриса сняла для нее несколько клипов, а также выступала режиссером ее концертов.