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Рената Литвинова оценила белорусские шляпки
26.04.2017 16:48 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 апр — Sputnik. Популярная актриса и режиссер Рената Литвинова в среду сделала фотографию в белорусском магазине головных уборов и примерила одну из шляпок.
Литвинова вечером 26 апреля выступит в белорусской столице с творческим вечером. Лучшие места на выступление кинодивы поклонники раскупили еще за несколько недель до самого вечера.
Прибыла Литвинова в Минск днем в среду. Кроме традиционной прогулки по городу, актриса посетила и белорусский магазин головных уборов, в котором примерила одну из шляп и сделала фотографию в свой Instagram.
"Я в прекрасном Минске. В шляпном магазине!" — подписала снимок Литвинова.
За свою карьеру Литвинова снялась в десятках фильмов, среди которых "Страна глухих", "Мне не больно", "Три истории" и другие. Также она выступила режиссером нескольких киноновелл и полнометражных лент "Богиня. Как я полюбила" и "Последняя сказка Риты". Активно сотрудничает Литвинова и с главной рок-певицей России — Земфирой. Актриса сняла для нее несколько клипов, а также выступала режиссером ее концертов.
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Известная актриса и режиссер посетила Минск - вечером у нее состоится встреча с поклонниками.
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