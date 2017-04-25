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Об этом сообщила пресс- служба Министерства финансов Беларуси.

Как сказано в сообщении, Республика Беларусь выполнила условия для получения третьего транша финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития. Средства третьего транша кредита в размере 300 млн долларов поступили в республиканский бюджет, сегодня, 26 апреля.

Напомним, эти деньги выделяются в рамках подписанного 25 марта 2016 года в Москве соглашения о предоставлении финансового кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития. Документом предусмотрено выделение финансовых ресурсов на сумму 2 млрд. долларов поддержку мер экономической политики и структурных преобразований правительства и Национального банка Республики Беларусь на 2016-2018 годы.

Заем предоставляется отдельными траншами, каждый из которых сроком 10 лет, включая 5-летний льготный период. Поступление в республиканский бюджет средств первого транша кредита в размере 500 млн долларов было осуществлено в марте 2016 года, еще 300 млн долларов – в июле того же года.