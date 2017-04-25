

ДСП (древесно-стружечная плита) состоит из трех спрессованных слоев древесной стружки, смешанной с синтетическими смолами. Купить ДСП не проблема, т.к. это распространенный материал. Прессование древесностружечной плиты происходит в условиях высокого давления и не менее высокой температуры. Средний из трех слоев состоит из стружки крупного размера, а верхний и нижний — из мелкой. Такой состав гарантирует не только прочность, но и идеально гладкую поверхность. Материал легко монтируется, в уходе неприхотлив, элементарно режется (на профессиональном оборудовании).

Сфера использования





Купить ДСП может потребоваться для проведения строительных и отделочных работ, производства мебели. Древесно-стружечную плиту используют в качестве перегородок, кровельного и напольного покрытия, для оформления интерьеров, в изготовлении мебели.

В чем разница между ДСП и ДВП?





ДСП создается путем прессования древесных частиц и стружки с добавлением связующих компонентов искусственного происхождения (формальдегидных смол). Купить ДСП необходимо для изготовления мебели и для отделочных, интерьерных работ.

ДВП (древесноволокнистая плита) производится под горячим прессом из симбиоза синтетических полимеров, волокон целлюлозы и разного рода скрепляющих и увеличивающих прочность добавок. Кроме сферы создания мебели и отельных её деталей, активно применяется в вагоностроении.

Прежде, чем купить ДСП, узнайте, в чем отличия между древесно-стружечной и древесноволокнистой плитой. Разница этих материалов не только в составе, но и в технологическом процессе производства. Древесно-стружечная плита состоит из отходов древесины в смеси с синтетической смолой на основе формальдегидов. ДВП изготовлено из древесной пыли, спрессованной горячим методом и связанной между собой полимерами синтетического происхождения. В состав ДВП также входит парафин и канифоль — гидрофобизаторы.

Разница химического состава и технологического процесса производства этих двух видов плит повлияла и на разницу в эксплуатационных характеристиках этих материалов. ДСП более плотные и толстые, способны выдерживать большие нагрузки, чем ДВП. Но последние гораздо прочнее древесно-стружечных, обладают большей влагостойкостью.

Сегодня можно купить ДСП разной толщины, которая может достигать 25 мм. Толщина древесноволокнистой плиты не превышает 12 мм.

МДФ и ДСП: что прочнее?





По прочности эти два материала практически одинаковы. В качестве напольного покрытия ДСП будет прочнее и дешевле. Мебель из МДФ хоть и меньше боится воды, но при высокой температуре (вблизи плиты она неизбежна) деформируется.

Когда предстоит изготовление мебели для ванной комнаты, предпочтительнее выбирать МДФ — мелкодисперсную древесную фракцию (стружку), реагирующую на повышенную влажность менее интенсивно.

Ламинированная ДСП





Это древесно-стружечная плита, обтянутая ламинированной пленкой. Пленка сделана из термореактивных полимеров, которые состоят из бумаги, пропитанной меламиновой смолой. Эта бумага, ставшая после пропитки смолой хрупкой, но жесткой, крепко соединяется с поверхностью плиты в условиях прессования под высоким давлением.

Необходимость купить ДСП с ламинированной поверхностью возникает в процессе отделочных работ по укладке пола, в процессе изготовления деталей мебели. Преимущества ламинированной плиты в многообразии оттенков, износостойкости, термоустойчивости.

Как выровнять пол с использованием ДСП?





Тут не обойтись без создания обрешетки из деревянных брусков. Умножая ширину и длину пола, находим его площадь. Делим площадь на размер листа плиты (обычно, это 260x180) и получаем количество листов древесно-стружечной плиты, необходимых для выравнивания пола. В качестве крепежа используют саморезы, закручиваемые шуруповертом. Листы монтируются на обрешетку из брусков с небольшим сечением, прикрепляемых к полу по уровню, с помощью саморезов. Расстояние между брусками должно быть примерно 80 см.

Производство мебели из ДСП





Мебель из этого материала изготавливается на специальном оборудовании, процесс изготовления разделен на этапы:

прямолинейный раскрой;

криволинейный раскрой;

нанесение облицовочного материала на кромки заготовок;

снятие свесов;

сверление отверстий под фурнитуру;

сборка мебели.

Специальные станки обеспечивают раскрой плиты без сколов.

Изготовление дверей из ДСП





На специальном оборудовании производится распил древесно-стружечных плит, нужных для создания дверей параметров. Просверливаются отверстия для дверной фурнитуры, выпиливаются разъемы для петель. Из плит создается каркас и два полотна, между которыми вставляется сотовый заполнитель из специально обработанного картона. Все детали склеиваются, вставляется фурнитура и дверь готова.

Каков вес метра ДСП?





Вес метра зависит от толщины плиты, сорта древесной стружки, используемой в её изготовлении, плотности прессования древесной массы. Приведем примерную сводную таблицу веса ДСП.

Длина и ширина, мм Толщина, мм 8 10 12 16 18 26 2440х1830 26 32,6 39,1 52,1 58,6 84,6 2750х1830 29,4 36,7 44 58,7 66 95,4 3060х610 10,9 13,6 16,3 21,8 24,5 35,4 3060х1220 21,8 27,2 32,7 43,5 49 70,8 3060х1830 32,7 40,8 49 65,3 73,5 106,1

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