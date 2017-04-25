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Разбираемся в многообразии ДСП
Содержание:
Сфера использования
Купить ДСП может потребоваться для проведения строительных и отделочных работ, производства мебели. Древесно-стружечную плиту используют в качестве перегородок, кровельного и напольного покрытия, для оформления интерьеров, в изготовлении мебели.
В чем разница между ДСП и ДВП?
ДСП создается путем прессования древесных частиц и стружки с добавлением связующих компонентов искусственного происхождения (формальдегидных смол). Купить ДСП необходимо для изготовления мебели и для отделочных, интерьерных работ.
ДВП (древесноволокнистая плита) производится под горячим прессом из симбиоза синтетических полимеров, волокон целлюлозы и разного рода скрепляющих и увеличивающих прочность добавок. Кроме сферы создания мебели и отельных её деталей, активно применяется в вагоностроении.
Прежде, чем купить ДСП, узнайте, в чем отличия между древесно-стружечной и древесноволокнистой плитой. Разница этих материалов не только в составе, но и в технологическом процессе производства. Древесно-стружечная плита состоит из отходов древесины в смеси с синтетической смолой на основе формальдегидов. ДВП изготовлено из древесной пыли, спрессованной горячим методом и связанной между собой полимерами синтетического происхождения. В состав ДВП также входит парафин и канифоль — гидрофобизаторы.
Разница химического состава и технологического процесса производства этих двух видов плит повлияла и на разницу в эксплуатационных характеристиках этих материалов. ДСП более плотные и толстые, способны выдерживать большие нагрузки, чем ДВП. Но последние гораздо прочнее древесно-стружечных, обладают большей влагостойкостью.
Сегодня можно купить ДСП разной толщины, которая может достигать 25 мм. Толщина древесноволокнистой плиты не превышает 12 мм.
МДФ и ДСП: что прочнее?
По прочности эти два материала практически одинаковы. В качестве напольного покрытия ДСП будет прочнее и дешевле. Мебель из МДФ хоть и меньше боится воды, но при высокой температуре (вблизи плиты она неизбежна) деформируется.
Когда предстоит изготовление мебели для ванной комнаты, предпочтительнее выбирать МДФ — мелкодисперсную древесную фракцию (стружку), реагирующую на повышенную влажность менее интенсивно.
Ламинированная ДСП
Это древесно-стружечная плита, обтянутая ламинированной пленкой. Пленка сделана из термореактивных полимеров, которые состоят из бумаги, пропитанной меламиновой смолой. Эта бумага, ставшая после пропитки смолой хрупкой, но жесткой, крепко соединяется с поверхностью плиты в условиях прессования под высоким давлением.
Необходимость купить ДСП с ламинированной поверхностью возникает в процессе отделочных работ по укладке пола, в процессе изготовления деталей мебели. Преимущества ламинированной плиты в многообразии оттенков, износостойкости, термоустойчивости.
Как выровнять пол с использованием ДСП?
Тут не обойтись без создания обрешетки из деревянных брусков. Умножая ширину и длину пола, находим его площадь. Делим площадь на размер листа плиты (обычно, это 260x180) и получаем количество листов древесно-стружечной плиты, необходимых для выравнивания пола. В качестве крепежа используют саморезы, закручиваемые шуруповертом. Листы монтируются на обрешетку из брусков с небольшим сечением, прикрепляемых к полу по уровню, с помощью саморезов. Расстояние между брусками должно быть примерно 80 см.
Производство мебели из ДСП
Мебель из этого материала изготавливается на специальном оборудовании, процесс изготовления разделен на этапы:
Специальные станки обеспечивают раскрой плиты без сколов.
Изготовление дверей из ДСП
На специальном оборудовании производится распил древесно-стружечных плит, нужных для создания дверей параметров. Просверливаются отверстия для дверной фурнитуры, выпиливаются разъемы для петель. Из плит создается каркас и два полотна, между которыми вставляется сотовый заполнитель из специально обработанного картона. Все детали склеиваются, вставляется фурнитура и дверь готова.
Каков вес метра ДСП?
Вес метра зависит от толщины плиты, сорта древесной стружки, используемой в её изготовлении, плотности прессования древесной массы. Приведем примерную сводную таблицу веса ДСП.
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