Взрыв на ЧАЭС произошел 26 апреля 1986 года. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в день 31-й годовщины аварии прошел видеомост Минск-Киев-Кишинев. Эксперты и специалисты в области радиационной защиты говорили о проблемах и достижениях, связанные с ликвидаций последствий аварии, в результате которой пострадали миллионы людей в трех странах.

Как отметил начальник отдела научного обеспечения и международного сотрудничества Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Беларуси Игорь Семененя, белорусские власти не собираются снижать финансирование ликвидацию последствий от аварии на Чернобыльской АЭС.

По его словам, в 2017 году на эти цели будет выделено до 220 миллионов долларов США.

В свою очередь вице-президент Всеукраинской общественной организации инвалидов "Союз Чернобыль Украины" Владимир Яценко, заявил, что страна должна усилить социальную защиту своих "чернобыльцев".

По ее словам, "ликвидаторам" приходится самим покупать дорогостоящие лекарства, некоторые из них стоят в очереди на жилье по 25 лет.

Он также отметил, что Украина рассчитывает на мировое сообщество в плане материальной помощи в вопросах обслуживания саркофага и короба над четвертым энергоблоком, который взорвался 31 год назад.

По его словам, Украина каждый год тратит 15 миллионов долларов на обслуживание саркофага.