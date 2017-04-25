﻿ Эксперты обсудили вопросы ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперты обсудили вопросы ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

26.04.2017 17:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Взрыв на ЧАЭС произошел 26 апреля 1986 года. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в день 31-й годовщины аварии прошел видеомост Минск-Киев-Кишинев. Эксперты и специалисты в области радиационной защиты говорили о проблемах и достижениях, связанные с ликвидаций последствий аварии, в результате которой пострадали миллионы людей в трех странах.

Как отметил начальник отдела научного обеспечения и международного сотрудничества Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Беларуси Игорь Семененя, белорусские власти не собираются снижать финансирование ликвидацию последствий от аварии на Чернобыльской АЭС.

Эксперты обсудили вопросы ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
Эксперт: "чернобыльцы" болеют реже, чем остальное население Беларуси

По его словам, в 2017 году на эти цели будет выделено до 220 миллионов долларов США.

В свою очередь вице-президент Всеукраинской общественной организации инвалидов "Союз Чернобыль Украины" Владимир Яценко, заявил, что страна должна усилить социальную защиту своих "чернобыльцев".

По ее словам, "ликвидаторам" приходится самим покупать дорогостоящие лекарства, некоторые из них стоят в очереди на жилье по 25 лет.

Он также отметил, что Украина рассчитывает на мировое сообщество в плане материальной помощи в вопросах обслуживания саркофага и короба над четвертым энергоблоком, который взорвался 31 год назад.

По его словам, Украина каждый год тратит 15 миллионов долларов на обслуживание саркофага.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономический ущерб для Беларуси в результате в аварии на Чернобыльской АЭС составил за 30 прошедших лет 235 миллиардов долларов США.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь получила третий транш кредита ЕФСР – 300 миллионов долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика