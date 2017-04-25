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Эксперты обсудили вопросы ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
26.04.2017 17:20 — Разное | Sputnik Беларусь
Взрыв на ЧАЭС произошел 26 апреля 1986 года. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в день 31-й годовщины аварии прошел видеомост Минск-Киев-Кишинев. Эксперты и специалисты в области радиационной защиты говорили о проблемах и достижениях, связанные с ликвидаций последствий аварии, в результате которой пострадали миллионы людей в трех странах.
Как отметил начальник отдела научного обеспечения и международного сотрудничества Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Беларуси Игорь Семененя, белорусские власти не собираются снижать финансирование ликвидацию последствий от аварии на Чернобыльской АЭС.
© Sputnik / Виктор Толочко
По его словам, в 2017 году на эти цели будет выделено до 220 миллионов долларов США.
В свою очередь вице-президент Всеукраинской общественной организации инвалидов "Союз Чернобыль Украины" Владимир Яценко, заявил, что страна должна усилить социальную защиту своих "чернобыльцев".
По ее словам, "ликвидаторам" приходится самим покупать дорогостоящие лекарства, некоторые из них стоят в очереди на жилье по 25 лет.
Он также отметил, что Украина рассчитывает на мировое сообщество в плане материальной помощи в вопросах обслуживания саркофага и короба над четвертым энергоблоком, который взорвался 31 год назад.
По его словам, Украина каждый год тратит 15 миллионов долларов на обслуживание саркофага.
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Экономический ущерб для Беларуси в результате в аварии на Чернобыльской АЭС составил за 30 прошедших лет 235 миллиардов долларов США.
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