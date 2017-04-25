﻿ В Гродно работник автомойки сел за руль пьяным, снес забор и разбил автомобиль клиента. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно работник автомойки сел за руль пьяным, снес забор и разбил автомобиль клиента

26.04.2017 17:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Гродно работник автомойки сел за руль машины и врезался на нем в забор. В крови у парня обраружили 2,2 промилле алкоголя.


Фото: Игорь Ремзик

— Брат на моей машине заехал на автомойку — просил помыть двигатель. Движок помыли, а потом работник автомойки сел за руль и лихо выехал из бокса. Да так лихо, что врезался в забор, — рассказал AUTO.TUT.BY владелец автомобиля Александр. — Машину повредили не сильно, но все равно неприятно, ее еще снять надо.


Фото: Игорь Ремзик

Автомойка расположена за зданием суда. Там в момент происшествия находились сотрудники ОМОНа — они и задержали нетрезвого водителя. В крови у него обнаружили 2,2 промилле алкоголя.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нетрезвого сотрудника задержали сотрудники ОМОНа, которые случайно стали свидетелями происшествия.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
#ОднаНаВсех: песню Окуджавы уже спели в восьми странах мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика