В Гродно работник автомойки сел за руль машины и врезался на нем в забор. В крови у парня обраружили 2,2 промилле алкоголя.



Фото: Игорь Ремзик

— Брат на моей машине заехал на автомойку — просил помыть двигатель. Движок помыли, а потом работник автомойки сел за руль и лихо выехал из бокса. Да так лихо, что врезался в забор, — рассказал AUTO.TUT.BY владелец автомобиля Александр. — Машину повредили не сильно, но все равно неприятно, ее еще снять надо.



Фото: Игорь Ремзик

Автомойка расположена за зданием суда. Там в момент происшествия находились сотрудники ОМОНа — они и задержали нетрезвого водителя. В крови у него обнаружили 2,2 промилле алкоголя.