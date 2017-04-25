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#ОднаНаВсех: песню Окуджавы уже спели в восьми странах мира
26.04.2017 17:24 — Разное | Sputnik Беларусь
Легендарную песню Булата Окуджавы "Нам нужна одна победа" спели не только в России, но и в Армении, Украине, Грузии, Молдове, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане.
© Sputnik / Виктор Толочко
Акция #ОднаНаВсех, стартовавшая 24 апреля, призвана объединить Героев и наследников Великой Победы. Название акции сложилось из слов знаменитой песни Булата Окуджавы - "Нам нужна одна Победа". Стихи из этой песни полюбили миллионы людей, они стали символом Победы, хотя и были написаны после войны.
В рамках акции каждый интернет-пользователь может разместить в
К акции присоединился и Sputnik Беларусь. В рамках акции Sputnik запускает видеопроект с участием ветеранов ВОВ, хоровых коллективов, известных музыкантов из стран СНГ и Балтии и редакционных команд Sputnik. Участники проекта также исполнят строки легендарной песни. В День Победы, 9 мая, на сайтах Sputnik в Армении, Беларуси, Молдове и Кыргызстане стартуют прямые трансляции с площадок праздничных мероприятий.
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Акция #ОднаНаВсех международного агентства Sputnik, телеканала НТВ и социальной сети "Одноклассники" расширяет горизонты. Смотрите на видео, как поют песню Окуджавы...
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