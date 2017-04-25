Северокорейская «Рабочая газета» опубликовала фото с крупнейших артиллерийских учений, где было задействовано 300 сверхдальнобойных орудий. На снимках хорошо видны 170-мм самоходные гаубицы М1978 «Коксан». Учения принимал Ким Чен Ын.

































Название орудия пошло от северокорейского города, где они впервые были замечены. Про «Коксан» известно не так много: дальность стрельбы обычными снарядами составляет до 40 км, с боеприпасами активно-реактивного типа — до 60 км (по некоторым неподтвержденным данным до 70 км).

Самоходка базируется на шасси танка Тип-59. «Коксан» обладает низкой скорострельностью — один-два выстрела в 5 минут. Но при его дальнобойности и наличии химических и биологических боеприпасов такая САУ представляет большую опасность.

















Также в учениях были задействованы 152-мм самоходные пушки-гаубицы «М-1977» и «М-1985». Обе построены с помощью советских и китайских технологий. Базой для САУ служит средний артиллерийский тягач АТС-59.

Также на фото можно рассмотреть 240-мм 12-ствольные реактивные системы залпового огня «М-1985», это несколько упрощенные копии советской РСЗО «Ураган». Максимальная дальность стрельбы установок составляет от 40 до 70 км.