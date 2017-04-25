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МТЗ вышел на прибыльную работу

26.04.2017 17:45 — Разное | Ежедневник  
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МТЗ вышел на прибыльную работу

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По итогам прошлого года Минский тракторный завод получил чистую прибыль, хотя еще в 2015 году входил в топ самых убыточных предприятий страны.

Как свидетельствует годовой отчет ОАО «МТЗ», чистая прибыль тракторостроительного объединения составила по итогам 2016 года 52,37 млн рублей. Годом ранее завод имел чистый убыток в объеме 85,309 млн рублей.

По итогам 2015 года МТЗ занимал четвертое место по объему убытков среди ОАО, разместившись после БМЗ, «Гомсельмаша» и МАЗа.

Выручка МТЗ за 2016 году несколько уменьшилась по сравнению с предыдущим периодом – 1,011 млрд рублей против 1,021 млрд рублей.           

 
 
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По итогам прошлого года Минский тракторный завод получил чистую прибыль, хотя еще в 2015 году входил в топ самых убыточных предприятий страны.

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